Sede UNITEP Matera, inaugurazione mostra di Rosanna Pirone “COLORI DEL SOGNO”

“Il 7 dicembre alle ore 18, nella sede Unitep di via Cappelluti 46, Matera, si svolgerà la inaugurazione di COLORI DEL SOGNO, mostra personale dei dipinti di Rosanna Pirone, docente per lunghi anni di materie classiche nel liceo Duni di Matera, pittrice e membro docente del Consiglio Direttivo della Unitep APS, Università della terza età.” Lo si legge in una nota in cui si spiega che “Le opere esposte, nei loro colori tenui esprimono tenerezza e sensazioni sognanti, ed emerge intatta la determinazione dei sentimenti più nobili che dal sogno contagiamo la realtà. L’inaugurazione sarà introdotta dalla lettura di poesie scelte dalla professoressa Pirone e lette da Filomena Di Lecce, Rosa Pizzilli Antonio Montemurro, Antonio Lifranchi, e da interventi musicali del Maestro Andrea Gemma con la sua fisarmonica, tutti docenti e aderenti storici dell’Unitep. Nei giorni successivi la mostra sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 18 alle 19.30. La cittadinanza è invitata a visitare la mostra che si apre domenica 7 dicembre alle ore 18 in via Cappelluti 46.”

