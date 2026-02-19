giovedì, 19 Febbraio , 2026
Se ve lo siete perso…Torna Pasquale Di Pede con ”Una vita in più”

Franco Martina
Ricordi, tanta buona musica e le corde di una chitarra che portano nel passato della vita dei rioni Sassi e nel recente presente di vita, emozioni, sofferenze, speranze vissute che invitano a guardarsi intorno e a coltivare l’amicizia. Questo e altro, sintetizziamo,https://giornalemio.it/eventi/una-vita-in-piu-per-pasquale-di-pede-chansonnier-materano-che-merita-il-premio-tenco/ nel nuovo incontro che Pasquale Di Pede avrà con amici e per quanti non abbiamo avuto tempo e modo di esserci alle presentazione dell’ album musicale ”Una vita in più”. L’appuntamento è per domenica 22 febbraio, alle 18.00, presso la Libreria dell’Arco. A parlarne con l’autore Costantino Dilillo, scrittore e presidente dell’Unitep Matera. Passate parola,anche in musica se vi va…

