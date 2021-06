Ed è la richiesta che viene da parenti e amici del piccolo cantante montese Alessandro Pompeo, che ha cantato ” Il Serpente balbuziente” alla 63^ edizione dello ”Zecchino d’oro” confermando le ottime doti musicali della tradizione di famiglia…E se sono rose fioriranno più avanti, studiando naturalmente perchè la voce è uno strumento che va accordato. Nel frattempo c’è il festival dello Zecchino che per il piccolo diventerà d’oro a 18 carati se avrà tanti consensi. Basta una cliccata e, naturalmente, il passa parola perchè i sogni diventino realtà. E tu che aspetti? Ecco il link https://zecchinodoro.org/ilmiozecchino63/

La Vacanza Ideale

Il bambino e il mare

Cha cha cha del gatto nella scatola

Pappappero

Il serpente balbuziente

Come le formiche

Salutare è salutare

Un minuto

Mille scarpe

Pippo e la motoretta

Hai visto mai

Discopizza DJ

Mozart è stato gestito male

Custodi del mondo

