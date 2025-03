Se c’è un omicidio…L’avvocato Rotondo ne parla a Bari e Altamura

E quando accadono quei fatti delittuosi, di sangue, d’impeto o studiati, allora la cronaca si fa analisi, ricerca con tanti quesiti da sviscerare che vanno oltre i fascicoli del reato penale. A parlarne è l’avvocato penalista barese Gianfranco Rotondo che il 27 a Bari e il 28 ad Altamrua presenterà ” Il delitto di omicidio- stella polare della struttura del reato”: il manuale di diritto penale”. Lo farà, come riporta il comunicato, con gli ”addetti ai lavori” e non mancheranno i richiami ai professori Moro e Contento, senza dimenticare gli orientamenti della Corte di Cassazione. C’è materiale per scrivere un altro libro…



IL COMUNICATO STAMPA

“Il delitto di omicidio – stella polare della struttura del reato”: il manuale di

diritto penale del penalista barese Gianfranco Rotondo.

L’opera, che verrà presentata a Bari il 27 marzo presso Editore Cacucci Domus

Libraria ed il 28 marzo ad Altamura presso LiberHub Gianpiero Zaccaria, è rivolta a

magistrati, avvocati e giuristi ma offre uno spunto di riflessione ad imprenditori e

pubblici amministratori nonché a medici ed operatori sanitari, responsabili della

sicurezza sul lavoro, operatori di polizia giudiziaria.

Interverranno da Cacucci Editore, gli esperti magistrati baresi, Dott.ssa Giulia

Romanazzi, Presidente III sezione penale, riesame e misure di prevenzione, e Dott.

Alfredo Ferraro dell’ufficio Gip Tribunale di Bari.

Dialogheranno con l’autore presso LiberHub Gianpiero Zaccaria, il Dott. Stefano

Lorusso, medico odontoiatra – che modererà e coordinerà i lavori – il Dott. Pietro

Scalera, medico chirurgo e consigliere OMCeO Bari, ed il Dott. Marco Nuzzi,

magistrato ordinario in tirocinio

Il manuale spazia tra le riflessioni dei grandi giuristi del passato – non mancando

di richiamare le opere dei locali padri del diritto penale, i professori Moro e

Contento – e gli orientamenti della Corte di Cassazione dando luogo ad un’opera

completa.

L’avvocato Gianfranco Rotondo, barese purosangue ma impegnato in casi di

cronaca giudiziaria nazionali, coglie le sollecitazioni della casa editrice Key in

Milano – a completare la collana di diritto penale – mixandole con le esperienze

professionali maturale anche davanti alla Suprema Corte di Cassazione, madre del

diritto vivente.