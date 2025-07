Se avete vinto alla Lotteria ringraziate la Madonna della Bruna

Se ne avete comprato uno o più è il momento di tirare fuori i biglietti e di controllare se avete vinto uno dei primi 25 premi e quelli ”minori” della Lotteria della Bruna. Potete farlo con calma, consultando il sito www.festadellabruna.it . E se non avete vinto. Potrete sempre ritentare nel 2026. Augur e ” Buona Festa” perché cosi si chiama e deve essere chiamato l’evento più atteso dai materani.

I PRENI

I premi maggiori della lotteria della Festa della Bruna 2025.

Ecco i fortunati estratti che riveranno i primi 25 premi della lotteria della Festa della Bruna 2025.

1° PREMIO | CF36 | Autovettura Ford Tourneo Courier 1.0 Ecoboost 125 cv – Auto Valma

2° PREMIO | AQ41 | Anello Contrariè ReCarlo oro bianco 18kt e brillanti taglio cuore 1.52 – Iacovone via del Corso

3° PREMIO | CM41 | Divano in pelle CAL1184, 3 posti DRAGEES – Calia Italia

4° PREMIO | BB45 | RESET TRANSPORTER KIT triciclo pedalata assistita – Ciclocar

5° PREMIO | AO10 | Divano “Eros” 3 posti grande (mis.238x110cm) – Ego Italiano

6° PREMIO | BI20 | Poltrona mod. “Bergè in tessuto antimacchia idrorepellente, 2 motori Relax – Spazio Relax Store

7° PREMIO | DP30 | Cameretta con letto a castello, libreria e pensili – Diennegi Italia srl

8° PREMIO | HG07 | Materasso Matrimoniale Memory, mod. Nettuno Extraplus – Guidaflex Materassi

9° PREMIO | BO04 | Quadro “Cavaliere del 2 luglio” – Nicola Lisanti

10° PREMIO | LN09 | Orologio da uomo Locman mod. Ducati Automatico – Gioielleria Loglisci

11° PREMIO | IL47 | Orologio da uomo Locman mod. Stealth 300 Mt Automatico – Gioielleria Loglisci

12° PREMIO | AT36 | Consulenza anti-age e 4 trattamenti viso – MARCO POST

13° PREMIO | AL24 | Notebook Acer Extensa 15 – Display 15,6″ Full HD – BM del dott. Battista Masellis

14° PREMIO | GQ44 | N. 6 accessori donna – Le4uadre

15° PREMIO | HG13 | Acquerello su carta 30×42 “ANA BASI” – Pino Oliva

16° PREMIO | GO17 | Buono per Tatoo – MINERVA STUDIO TATOO

17° PREMIO | CO11 | Monosplit Bosch Climate 3000i 9.000btu – CENTROTERMICO

18° PREMIO | EP47 | Seduta detartrasi e sbiancamento dentale – Studio dentistico Salinaro

19° PREMIO | LP26 | Giubbino Harmont & Blaine – Savino Abbigliamento

20° PREMIO | AM38 | Caraffa per acqua/vino artigianale in ceramica dipinta a mano – La Corte dei Pastori

21° PREMIO | BS36 | Buono per occhiali da vista o da sole – You See

22° PREMIO | HI40 | Dipinto acrilico e foglia oro su tela 40×30 “Matera” – Carratù Katia

23° PREMIO | CQ46 | Trattamento alla keratina vegana – Tagliati x il successo parrucchieri

24° PREMIO | CA36 | Orologio da uomo Mondia – Di Lecce Gioielli

25° PREMIO | DS14 | Phone “Gama Più Xcell s” – Esthetic style

E QUELLI MINOIR

Elenco dei premi minori

1° PREMIO – DU18 – N. 3 set collane e orecchini La Luminara – Patricia Kulcsar Ciclocar

2° PREMIO – LU41 – Prodotti Make up donna – Parafarmacia Palumbo

3° PREMIO – BV09 – Coppia teli mare Borbonese – Lilium

4° PREMIO – LR15 – Borsa Manila Grace – Nica Pelletteria

5° PREMIO – IE24 – Buono per colore e piega + n. 2 cartoni cialde caffè – MAJIME + Torrefazione Terranova sas

6° PREMIO – EF31 – Buono + Gift card – Hemingway’s + Mèloeè

7° PREMIO – HS22 – Buono spesa + Buono pannello fotografico – Arterego Studio d’Arte di Margherita Albanese + Foto Genovese

8° PREMIO – GD27 – Buono spesa – Guitar Paradise Music Store

9° PREMIO – MF07 – Buono acquisto accessorio + Buono per Poster fotografico – Tina Andrulli + Foto Genovese

10° PREMIO – BU22 – Buono per 1 lezione di ceramica + n. 2 cartonI cialde caffè – Team Art Studio + Torrefazione Terranova sas

11° PREMIO – AS30 – N. 3 Libri di fiabe + Coppia Guanciali Doimo – La grotta di Pinocchio + Idea Più Arreda

12° PREMIO – EA39 – Buono acquisto + Guanciale Memory Valflex – Gioielleria Di Giesi + Idea Più Arreda

13° PREMIO – AN25 – Lampada a forma corona Hervit – Arredo Design

14° PREMIO – FA32 – Buono lavaggio piumone + Coppia guanciali Morbidone – Lavanderia Moderna + Idea Più Arreda

15° PREMIO – IP48 – Pressoterapia gambe – Centro Estetico l’Aurora

16° PREMIO – GT02 – Biscottiera in ceramica artistica con biscotti tipici siciliani – Sapori di Sicilia

17° PREMIO – BB48 – 1 Bottiglia Spumante Tansillo – La Nocelleria

18° PREMIO – FV49 – 12 sottobicchieri e 4 bicchieri da liquore – Area Design

19° PREMIO – EF03 – Borsa donna ANEKKE – Cartusia s.r.l.

20° PREMIO – CM27 – Valigetta con cavalletto e colori marca Deler-Rowney – Cartolibreria 2D

21° PREMIO – FT37 – Box con Gift card e accessori donna – FashionB showroom

22° PREMIO – IE44 – Cadeaux con prodotti dolciari da degustazione – Marilux

23° PREMIO – AP27 – Buono spesa – Edicola l’almanacco

24° PREMIO – LB41– Trattamento benessere spa + piega – Francesca Parrucchieri

25° PREMIO – FB02 – Buono acquisto – Amore Bio