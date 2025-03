Scuole di Matera in festa per l’Italia, Costituzione, inno e il tricolore

Una tradizione che affonda radici e memoria nella storia risorgimentale e poi della Resistenza, identitaria di un Paese che deve fare i conti con tentativi subdoli o palesi di alterare o sminuire i valori della Costituzione, fondanti delle libertà democratiche e di percorsi di riforma che stentano a trovare unità. La ricorrenza del 17 marzo è l’occasione per trasmettere ai giovani principi e significati dell’Unità nazionale, con quella sovranità che appartiene al popolo italiano, della Carta costituzionale , dell’Inno degli italiani e della Bandiera. Non è retorica. Ma è una necessità da difendere da pressioni internazionali e finanziarie, che poco hanno a che fare con la tradizione che si riconosce in quella europea. Un evento da apprezzare che coinvolgi associazioni ed enti locali, come riportano i loghi su cartoline e manifesti.

Giornata dell’Unità Nazionale,

della Costituzione, dell’Inno e

della Bandiera

17 marzo

Istituita il 23 novembre del 2012 con la legge n. 222, nella data della

proclamazione, a Torino, il 17 marzo del 1861, dell’Unità d’Italia si celebra la

“Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.

E con le seguenti parole, che costituiscono parte del testo della legge 17 marzo

1861 n. 4671 del Regno di Sardegna, aveva luogo la proclamazione ufficiale del Regno

d’Italia:

“Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per

sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta

degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861”.

Il 21 aprile 1861 quella legge diviene la prima del neocostituito Regno d’Italia.

Quest’ultimo è il risultato di un percorso iniziato con un’Italia divisa in sette

Stati, attraverso la Prima guerra d’indipendenza (1848-49), la Seconda guerra

d’indipendenza (1859- 1861) e la spedizione dei mille (1860), e conclusosi con la

proclamazione di Vittorio Emanuele II Re d’Italia.

Il processo di unificazione continuò con la Terza guerra d’indipendenza (1866),

la seconda spedizione di Garibaldi verso Roma (1867) e l’annessione di Roma (1870).

Infine, la vittoria nella Prima guerra mondiale (1915-1918) farà coincidere i

confini geografici della Nazione – intesa come comunità di individui che condivide

storia, lingua e cultura – con quelli dello Stato – inteso come entità che esercita la

propria sovranità su di una comunità di individui all’interno di un territorio

attraverso un ordinamento giuridico formato da istituzioni e norme giuridiche.

Questo lungo e articolato processo storico è costato innumerevoli vite umane,

spesso giovani uomini e donne che hanno donato la propria esistenza per il bene

comune dell’Unità e Libertà del nostro Paese.



Bene di cui oggi godiamo e che non dobbiamo dare per scontato ma custodire

e preservare gelosamente per non rendere vanno il tremendo tributo di chi ci ha

preceduto.

La “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”

vuole ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, essenziali per la corretta e

rispettosa convivenza civile, e riaffermare e consolidare l’identità nazionale

attraverso la memoria civica.