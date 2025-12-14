Scouts Agesci con la Luce di Betlemme tra i Vigili del Fuoco di Matera

Un simbolo della Natività e la luce di un cero perché il Natale porti pace e speranza di cambiamento, chissà,in un luogo identitario dell’altruismo e dello spirito di servizio come la Caserma dei Vigili del Fuoco, che vede uomini e donne impegnati senza sosta negli interventi e nelle operazioni di protezione civile. A donarlo gli scouts del clan Orione Agesci di Matera nella giornata di domenica 14 dicembre. Gesto apprezzato e ricambiato nel segno della solidarietà.



IL COMUNICATO STAMPA

La Luce di Betlemme illumina il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera

Il Clan Orione Agesci Matera 1 dona un simbolo di Pace, Speranza e Fede ai Pompieri

Nella mattinata di oggi, domenica 14 dicembre 2025, il Clan Orione del Gruppo Scout Agesci Matera 1 ha consegnato la “Luce di Betlemme” al Comando dei Vigili del Fuoco di Matera.

La Luce di Betlemme, che arde perennemente nella Chiesa della Natività, è un simbolo di pace e fratellanza diffuso in tutto il mondo attraverso una staffetta internazionale che, ogni anno, accende le candele di milioni di persone.

Gli scout del Clan Orione hanno scelto di condividere questo potente simbolo con i Vigili del Fuoco per esprimere gratitudine e ammirazione per il loro costante impegno e coraggio nella salvaguardia della comunità.

La cerimonia si è svolta, con la presenza del Comandante dei VV.F. di Matera, ing. Amalia Tedeschi, presso la Caserma, dove la Luce è stata depositata insieme a un cero. Il momento è stato accompagnato da una breve veglia e da momenti di riflessione sui valori di pace, amore e speranza.

Inoltre, è stato lasciato in dono al Comando un opuscolo contenente un racconto su Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La visita è stata anche un’occasione formativa per i ragazzi, che hanno potuto osservare da vicino i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, rafforzando ulteriormente il legame tra le due realtà.