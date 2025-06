Scolari a tavola nella Scuola in fattoria

Cia due mari…mette tavola, come si suol dire, il 5 giugno a Castellaneta nel piazzale dell’istituto comprensivo “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di Castellaneta per sensibilizzare i ragazzi sulla bontà della dieta mediterranea e di alimenti a chilometri zero o quasi. Frutta, mozzarelle, focacce, miele e poi canti, balli e un invito a fare da passaparola in famiglia. Buon appetito all’insegna della salute e della genuinità.

Tutto pronto per la grande «Festa finale» di “Scuola in Fattoria”

Giovedì 5 giugno la conclusione del percorso didattico promosso da CIA Due Mari

CASTELLANETA (TA) – Si terrà giovedì 5 giugno, a partire dalle 16:30 nel piazzale dell’istituto comprensivo “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di Castellaneta, la festa finale di “Scuola in Fattoria”, progetto ideato e promosso ogni anno dall’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia: dai banchi di scuola alle aziende agricole e di trasformazione per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore.

La conclusione del progetto si terrà con un grande evento patrocinato dall’istituto scolastico comprensivo “Pascoli-Giovinazzi-Surico” e dal Comune di Castellaneta.

La festa coinvolgerà centinaia di alunni della scuola primaria, dai 7 ai 9 anni, con canti, balli, lavori didattici e la possibilità per tutti di scoprire e assaporare prodotti genuini della terra o a chilometro zero tipicamente pugliese: dalla frutta alla verdura, passando per miele, focaccia e mozzarelle preparate al momento.

«Si tratta di un progetto che proponiamo nelle scuole da circa 20 anni e che portiamo avanti ogni anno scolastico con passione e convinzione» – ha riferito il direttore CIA Due Mari Taranto-Brindisi Vito Rubino – Riteniamo sia fondamentale spiegare ai più piccoli, in teoria e nella pratica, che ciò che di buono quotidianamente portiamo in tavola non nasce per caso e non nasce già confezionato ma è frutto di lavoro, sacrificio e passione dei nostri agricoltori».

L’appuntamento è per giovedì 5 giugno a Castellaneta nel piazzale scolastico di via Mazzini.