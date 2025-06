Schettini ”Capatost!” della Fisica bestiale. E ai ragazzi l’invito a studiare e a essere creativi.

Piazza piena, bambini in visibilio con la curiosità che li contraddistingue e pubblico pronto a farsi interrogare dal professor Vincenzo Schettini da Monopoli ( Bari) sulle applicazione pratiche e sui tanti perché della fisica, fino alle risposte sula sua eccentrica capigliatura ”sparata” e frutto di buone pratiche, leggi della natura e di polveri che finiscono con l’irrigidire la candida zazzera che impazza sui social, in tv e nelle piazze. E il professore di fisica, blogger, conduttore tv, autore di libri di successo, non si è fatto pregare nella serata del 25 giugno, in piazza Matteotti ad Altamura,https://giornalemio.it/eventi/albano-e-schettini-ad-altamura-per-loscar-del-libro/, nel raccontare la sua vita di successo e nell’invitare i giovani ad aver fame…di curiosità, a studiare e a mettere da parte telefonino e social per fare altro: sport, canto, ballo, passeggiata, chiacchierare con gli amici. E il resto verrà facile o quasi, con le leggi della fisica, come è capitato a lui e prima ancora a suo padre (venditore di enciclopedie) e sua madre (con la passione del disegno), costretti a emigrare e a fare fortuna in Lombardia, in quel di Como, dopo nacque il professore che a scuola non brillava. Ma era ”capatost! capatost e capatost!” come ha ricordato e alla fine ha dimostrato a sè stesso, in famiglia e a scuola che ce la poteva fare, nonostante i voti scarsi in francese, latino, educazione fisica e con scarse attitudini per buttare giù un tema di italiano. Nulla è impossibile, basta crederci e prova e riprovare come ha fatto nel realizzare due libri di successo. E poi occorre avere l’umiltà di imparare da quanti ne sanno più di te.



” Fattela con chi è migliore di te…” diceva suo padre. E i fatti gli hanno dato ragione. Quanto al successo venuto dall’insegnamento della fisica, spiegata in maniera elementare nel libro ”La fisica che mi piace” e con tanti esempi sul campo, Schettino è partito da un interrogativo che lo accompagna da sempre: Perchè?” . Come è accaduto per gli scienziati descritti nel libro ” Ci vuole un fisico bestiale” da Leonardo da Vinci a Pitagora, Enrico Fermi, da Albert Einstein a Isaac Newton. E qui dagli studi sul volo, partendo da un foglio di carta -che ha coinvolto tanti bambini- ha fatto decollare forze, pressioni, attriti per un volo sulle leggi della fisica che legano aerei, uccelli e bolidi di formula uno. Numeri, teoremi passati per la mente calcolatrici di scienziati del passato che hanno avuto una intuizione, realizzati da altri. E’ il caso, citiamo un esempio su tutti, di Isaac Newton, quello dell’esperimento della mela e della forza di gravità, utile ancora oggi per le missioni spaziali.



”Lo scienziato – ha detto Schettini- rivolgendosi ai giovani non si fermò lì, continuando a studiare acquistando tanti libri. Fatelo anche voi. Leggete, studiate e sfruttate la forza del pensiero. Mettete da parte l’intelligenza artificiale, le scorciatoie di chatgpt e similari, che sono nelle mani di pochi privati. Sono una opportunità se usate con giudizio, ma non esagerate…” E qui ha parlato di energia, di costi e di bollette. Il sistema dell’intelligenza artificiale è energivoro , consuma, va raffreddato con acqua, che non va sprecata, ma riutilizzato in modo da risparmiare… Si troverà il modo di farlo. Magari con le start up, inventate dai giovani. Sfida aperta sui binari della conoscenza, della curiosità, del confronto con culture ed esperienze diverse che -ha detto il professore- sono ricchezza, risorse per crescere e fare crescere comunità economie. E il riferimento a quanto accade in Italia e nel mondo, con conflitti assecondati da ipocrisie, silenzi, opportunismi che stanno limitando spazi di democrazia e di confronto. E allora avanti con la creatività, imparando la fisica divertendosi..