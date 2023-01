Scasciamacchia Trio presenta ‘’ Constant’’ al Rosetta jazz club

Pronti? Venerdì 27 gennaio, giornata del ricordo, Giovanni Scasciamacchia trio sarà in concerto a Matera alle 21.00 al Rosetta jazz club , in Recinto Marconi del Rione Piccianello. Un concerto atteso dai fans del musicista bernaldese che presenterà il suo ultimo album ‘’ Constant’’. Con lui Andrea Pozza al piano e Giuseppe Venezia al contrabbasso, per una serata a tutto swing e con tanta improvvisazione come riporta la nota di presentazione. Ma come tutti i concerti vanno visti e le incisioni ascoltate.



COMUNICATO STAMPA – AL “ROSETTA JAZZ CLUB” GIOVANNI SCASCIAMACCHIA TRIO IN CONCERTO

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 il “Rosetta Jazz Club” di Matera rinnova il suo appuntamento con i grandi nomi del Jazz italiano e internazionale con il concerto del Giovanni Scasciamacchia trio, che si esibirà sul palco del Miglior Jazz Club d’Italia insieme ad Andrea Pozza al pianoforte e Giuseppe Venezia al contrabbasso. Il trio proporrà alcuni Standard Jazz e brani originali di Scasciamacchia, batterista lucano che nell’occasione presenterà al pubblico il suo ultimo album, “Constant”, uscito su tutte le piattaforme l’11 gennaio 2023. La parola chiave è lo swing, contornato da improvvisazione mai scontata e sound moderno.

Giuseppe Venezia, presidente e direttore artistico del “Rosetta”, ha dichiarato: «Siamo lieti di ospitare il concerto di Giovanni Scasciamacchia, meraviglioso musicista dalle origini lucane e dal calibro internazionale. La sua produzione di dischi è tra le più grandi d’Italia e ha suonato con musicisti incredibili. Insieme a lui – ha concluso Venezia – avremo con noi Andrea Pozza: un artista che non esito a definire, per il suo talento, una divinità del pianoforte». Il concerto arriva dopo il grande successo dell’evento del 20 gennaio, quando a calcare il palco del Rosetta Jazz Club è stato il batterista Roberto Gatto.

Batterista e compositore, Giovanni Scasciamacchia nasce a Bernalda (Mt) nel 1977. La sua è una formazione da autodidatta, cresciuta negli anni attraverso l’ascolto attento della musica, soprattutto quella dei Grandi del Jazz. Sarà proprio la grandezza e la bellezza di questo genere che lo porterà ad esprimere pienamente il suo talento. Numerosissimi i concerti nei Jazz Club e Festival Jazz in Italia e all’estero come il recente tour 2019 in Giappone. Ha collaborato e collabora con Steve Grossman, Dado Moroni, Perico Sambeat, Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso, i fratelli Deidda, Michele Hendricks, Renato Chicco, Pietro Lussu, Emanuele Cisi, Max Ionata, Marco Tamburini, Roberto Tarenzi, Sumire Kuribayashi, Jed Levy, Joe Magnarelli, Michael Rosen, Aldo Vigorito, Marco Panascia e tanti altri.

Andrea Pozza debutta a soli 13 anni in uno storico jazz club di Genova. Da quel momento, la sua carriera che oggi è più che trentennale, lo ha portato ad esibirsi in Italia e all’estero con veri e propri “mostri sacri” del calibro di Harry “Sweet” Edison, Bobby Durham, Chet Baker, Al Grey, Scott Hamilton, George Coleman, Charlie Mariano, Lee Konitz, Sal Nistico, Massimo Urbani, Luciano Milanese e molti altri ancora. Tra i pianisti jazz che più di ogni altri lo hanno ispirato troviamo Teddy Wilson, Bud Powell, Bill Evans, Winton Kelly, McCoy Tyner, Paul Bley. Ma la lista potrebbe continuare ancora, perché Andrea Pozza ama sperimentare e lasciarsi influenzare da ritmi e sonorità provenienti da ogni parte del mondo e che arricchiscono giorno dopo giorno il suo già vastissimo bagaglio linguistico musicale.

Grazie alla sua precoce maturità artistica unita all’eleganza del suo pianismo, Andrea Pozza ha fatto

parte del Quintetto di Enrico Rava, insieme a Roberto Gatto, Rosario Bonaccorso e Gianluca Petrella (dal 2004 al 2008) e col quale ha inciso per la ECM “The Words And The Days” (uscito nel 2007). Con la stessa formazione si è esibito in alcuni dei più importanti festival e concert hall in Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, USA, Canada, Brasile, Argentina, Giappone. Col Quintetto di Rava ha anche avuto occasione di suonare con ospiti del calibro di Roswell Rudd e Pat Metheny.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15 per l’intero, €10 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera). È consigliata la prenotazione.

26/01/2023

Area Comunicazione

Rosetta jazz club