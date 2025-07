“Scanzano si tinge di blu” l’evento in programma domani per tracciare insieme la rotta verso la Bandiera Blu 2026

“Scanzano si tinge di blu” è l’iniziativa in programma domani sera in piazza Gramsci, a partire dalle ore 19:00. Si tratta di un momento strategico e condiviso, volto a rafforzare la sinergia tra istituzioni, associazioni e comunità locali, con l’obiettivo di definire una nuova rotta per la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse marine. Un percorso essenziale in vista del riconoscimento della “Bandiera Blu 2026”. L’evento avrà inizio con un laboratorio didattico dedicato sulla biologia marina e alla tutela della tartaruga caretta caretta, promosso dal Wwf Policoro – Herakleia, con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della conservazione degli ecosistemi marini con particolare focus sul progetto “Tartarughe marine Golfo di Taranto Tirrenico Meridionale”. A seguire si svolgeranno i saluti e gli interventi istituzionali del sindaco Pasquale Cariello, dell’ assessore comunale all’Ambiente, Franco Puppio, di quello regionale, Laura Mongiello, dell’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, della referente Egrib, Anna Lanza, referente Egrib, del direttore Generale Arpa Basilicata, Donato Ramunno, del presidente Farbas, Antonio Capuano, del presidente GAL Pesca – La Cittadella del Sapere, Franco Muscolino, del dirigente dell’istituto comprensivo Scanzano / Montalbano, Ines Nesi, del presidente Fipsas Sezione Matera, Giancarlo Casamassima, del presidente Lega navale Matera – Magna Grecia, Rocco Pretera, del presidente della Società nazionale di salvataggio – sezione Matera, Gianfranco De Mola e del responsabile WWF Policoro – Herakleia, Tonino Colucci. La serata proseguirà con il cooking show “Il Gusto del Mare” Lucania Food Experience team, racconti e ricette itineranti, un cooking show con il pescato locale: Healthy Food. Ricette e racconti dello chef Mario Demuro e della nutrizionista Mary Lista con la straordinaria partecipazione delle “ Nonne Chef” e le preziose testimonianze di antichi sapori sapere. Per tutti degustazione di un primo piatto della tradizione ittica locale e la possibilità di ammirare la mostra fotografica digitale dal titolo “L’alba sullo Jonio” di Roberto Donadio. L’evento, moderato dal giornalista Francesco Curreri, è promosso dal Comune di Scanzano Jonico in collaborazione con l’Egrib, il Gal Pesca “La Cittadella del sapere” e il prezioso supporto delle istituzioni e delle associazioni del territorio, uniti da obiettivi condivisi quali la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ittico marino. Con questo appuntamento e l’impiego efficace delle risorse europee del Fondo Feampa (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura). Il Gal Pesca “La Cittadella del Sapere” ribadisce “il proprio ruolo di promotore e facilitatore di un’azione integrata, che mette al centro la tutela ambientale, la cultura del mare e lo sviluppo sostenibile, in sinergia con tutti gli attori del territorio”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.