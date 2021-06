Non ci saranno i pellirosse, i bufali e il 7° cavalleria ad accogliere il treno delle Ferrovie Appulo lucane che da domani, sabato 19 giugno, farà risuonare le note del Gezziamoci 2021 tra stazioni e piazza della Basilicata. Ma… l’allegra brigata dell’Onyx jazz club promette bene a giudicare dal programma della prima giornata. Niente whisky, ma vino, soppressate, caciocavalli, pane e olive, come è nella tradizione locale. E’ gradita anche la birra per passare da un repertorio all’ altro. Siamo agli inizi. Passaparola e portate chi vi pare. La festa è per tutti…Yahooo!



GEZZIAMOCI IN SINTESI

Da domani 19 Giugno il Festival Gezziamoci 🎺🥾✊🎷🎺♻️ inizia il suo 34 viaggio in giro per la Basilicata verde (green) ♻️con tanto entusiasmo sui treni delle FAL 🚄, nei comuni di Pietragalla, Acerenza, Genzano, Miglionico, nell’Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo di Montescaglioso, nel Terrazzo del Museo Ridola di Matera, nel Museo di Metaponto, nel Tempio di Apollo Licio e sulla spiaggia di Metaponto, nel castello del Malconsiglio di Miglionico, per le strade di Matera, in luoghi segreti per 2 concerti all’alba per presentare mostre di acquerelli, letture condivise, presentazione di libri, Trekking🥾, passeggiate in bicicletta 🚲, percorsi guidati nei musei 🏛️e negli scavi archeologici, laboratori di degustazioni 🍆e tanta, tanta, tantissima musica🎼 con grandi personaggi del Jazz come il trio di BILL FRISELL🇺🇸 – KURT ROSENWINKEL TRIO 🎸- STEFANIA TALLINI, PIANO SOLO 🎹- GIOVANNI AMATO & STRING🎺 – il Trio di RITA MARCOTULLI 🎹con ARES TAVOLAZZI e ALFREDO GOLINO – il trio di TULLIO DE PISCOPO 🥁con DADO MORONI e ALDO ZUNINO – RITA MARCOTULLI piano solo – ALFIO ANTICO QUARTET🇮🇹 e tanti giovani talenti come la CONTURBAND – H-owl Project🎤 – MIMMO CAMPANALE SEPTET🥁 – ANDREA CORRADO 4TET – PEPE CANTA BATTIATO – SCHIAVONE CICCHETTI DUO – FABIO GIACHINO pianoforte solo🎹, senza tralasciare i nostri Banditori, Rino e Piernicola📯. per il programma dettagliato www.onyxjazzclub.com – Fb onyx jazz club Matera