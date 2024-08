Saverio Calia tra gli innovatori a Parigi nell’arazzo ‘’Panorama Italia’’

Manifatture e diciture…come quella riportata nell’arazzo ‘’Panorama Italia’’ , realizzato da Giovanni Bonotto, per il Coni in occasione delle Olimpiadi di Parigi ed esposto a Casa Italia. E tra gli innovatori manifatturieri c’è anche l’imprenditore materano del mobile imbottito Saverio Calia, pioniere di una cultura di impresa che continua a spaziare in tutto quanto è Casa, arredo, comfort e stili di vita. Medaglia in tessuto meritata sul campo anzi sulle pareti di Le Pre Catelan, che nel giugno del 1894 ospitò una cena del comitato internazionale olimpico, presieduto dal barone Pierre De Coubertin, inventore dei giochi moderni.



Casa Italia_Olimpiadi di Parigi 2024

Saverio Calia tra gli innovatori italiani nell’arazzo “Panorama Italia” realizzato da Giovanni Bonotto

Siamo felici di segnalare che Calia Italia è presente nel progetto di Casa Italia, iconica residenza che sta ospitando gli atleti azzurri e i loro team durante le Olimpiadi di Parigi 2024. La splendida villa ottocentesca di Le Pré Catelan, situata nel cuore del Bois de Boulogne, allestita per l’occasione dai più importanti artisti e designer di primo piano della scena contemporanea italiana, rende infatti omaggio alla creatività della penisola in varie forme. Tra queste, il grande arazzo “Panorama Italia” realizzato da Giovanni Bonotto su commissione del CONI per la Celebration Room, lo spazio pensato per festeggiare le vittorie degli atleti italiani. Con le sue imponenti dimensioni, il tributo tessile all’importanza della storia e dell’imprenditoria italiana evidenzia per ogni regione una specifica qualità che contribuisce a costruire il valore e la riconoscibilità del Made in Italy nel mondo. Tra le altre, l’eccellenza manifatturiera della Basilicata è rappresentata da un divano, simbolo di un settore che in questo territorio trova antiche radici e una costante proiezione verso lo sviluppo. Ed è grazie a questo spirito che l’architetto Saverio Calia, Direttore Generale Marketing & Sviluppo di Calia Italia, storica azienda lucana che opera nel settore dell’imbottito dal 1965, compare tra gli esponenti più innovativi dell’imprenditoria italiana nella autorevole selezione di Carlo Bagnoli, professore di Strategia dell’innovazione a Ca’ Foscari, ricamata sulla destra dell’opera. Una nuova prestigiosa testimonianza del valore dell’azienda e della visione di chi la guida, che unisce creatività progettuale, vocazione per la ricerca, invenzione produttiva, attenzione al territorio e agli aspetti umani.

