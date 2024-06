Sarconi (Pz): proiezione del docu-film “Villa Nitti: le radici, la pianta, il silenzio” di Massimiliano Troiani

“Villa Nitti non c’è più, quella sopravvissuta è un’altra casa che non può raccontare le memorie più antiche. Solamente il mare e gli scogli davanti sono rimasti gli stessi”. Con queste parole di Mariano Dolci – nipote del meridionalista Francesco Saverio Nitti – e le immagini del mare di Maratea si chiude “Villa Nitti: le radici, la pianta, il silenzio” di Massimiliano Troiani. Il docu-film che verrà proiettato, domani, 28 giugno a Sarconi (Pz), nella Biblioteca Comunale (ore 21.15) del piccolo centro valligiano nel corso della XV° edizione di “Frammenti Autoriali –Le visioni”, rassegna sulle nuove cinematografie d’autore del mondo promossa dal Festival Internazionale Marateale e dal Gal La Cittadella del Sapere col sostegno in loco dell’Associazione Culturale Ca.tali.te. “Il lavoro del regista romano -si legge in una nota- ricostruisce la storia della nota magione signorile di Acquafredda da quando, agli inizi degli anni venti del secolo scorso, venne acquistata dalla famiglia di Francesco Saverio Nitti (Melfi 1868 – Roma 1953), lo statista lucano, già due volte ministro (governi Giolitti, Orlando) e poi – tra il 1919 e 1920 – capo del governo , quindi, dopo la seconda guerra mondiale, senatore e componente dell’Assemblea dei Padri Costituenti . I ricordi rievocati intorno alla dimora che Nitti elesse a suo “buen retiro lucano”, compongono la saga di una famiglia che visse in quella villa momenti felici, ma pure dolorosi e tragici. Prodotto da Nicola Timpone ed Antonella Caramia, il bel documentario di Massimiliano Troiani è anche l’amara ammissione che la villa, con gli ultimi lutti familiari e la sua vendita, non sarà più “il punto di memoria”, “il luogo dove un tempo ci si sentiva sicuri”. Oggi è un posto orfano, svuotato, senza anima e un suo “genius loci”. Agli occhi di Mariano Dolci si presenta come “una casa spostata altrove”.

“La Villa – afferma il regista Massiliano Troiani – non ha avuto in destino felice. Nel giugno del 1970 tutto si spense perché scomparve a soli 37 anni il nipote di Nitti, Gianpaolo, il quale da una quindicina d’anni aveva preso in mano la gestione della Villa pur vivendo a Roma, dove era docente universitario di storia moderna. Morì in un incidente stradale, si schiantò contro un pullman di linea in una curva poco distante dal cancello della villa. Accanto a lui c’era il suo giovanissimo assistente Ernesto Galli della Loggia (da tantissimi anni lo conosciamo come editorialista politico di punta del Corriere della Sera) che rimase solo ferito e nel mio documentario racconta nei dettagli quell’episodio tragico. Quando morì Gianpaolo stava vivendo un momento felice, era raggiante per essere stato eletto consigliere comunale a Maratea e, da indipendente nelle liste del Partito Comunista , si apprestava a sedere nel primo consiglio regionale di Basilicata “. “Come si vede nel mio film – aggiunge Troiani – dopo la morte del nonno, Gianpaolo era diventato l’anima di Villa Nitti, in quel posto ci stava bene e poi ad Acquafredda, Maratea, Trecchina, Sapri tutti lo conoscevano e tutti lo stimavano. Io sono andato per la prima volta a Villa Nitti nel 1968, avevo 18 anni, e lì ho potuto constatare come Gianpaolo aveva trasformato quella dimora in un cenacolo per intellettuali, artisti, politici che arrivavano da ogni parte d’Italia. A Villa Nitti passò l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, oltre a Paola Pitagora, Giorgio Bassani, Alba de Cespedes, Dario e Gianni Puccini, Giorgio Amendola”.”