Sapori e musica. A Martina Franca per la Festa della “Bombetta”

Ninoo…. Quante volte un nostro amico materano buongustaio, ancora in vacanza, ha annunciato (finora senza seguito) una serata al fornello pronto di Martina Franca per gustare la succulenta bombetta.Stiamo ancora aspettando… Fa nulla. Ci ha pensato il Comune della Valle d’Itria, insieme a quanti ci hanno messo cuore e braccia per organizzare, ad annunciare- in concreto che da venerdì 29 maggio e fino a lunedì 1 settembre- una festa dalle tante attrattive a cominciare dal fornello pronto. La città farà venire l’acquolina in bocca agli appassionati con quel piccolo involtino di carne dal sapore esplosivo (da qui il nome di bombetta) preparato con fettine sottili di capocollo, ripiene di pezzetti di caciocavallo e condita con sale e pepe. Dove gustarle, ma nelle macellerie della città devota a san Martino. Di seguito il comunicato stampa del Comune di Martina.



COMUNICATO STAMPA

Torna la “Festa della Bombetta” a Martina Franca

Quattro giorni di gusto in Piazza d’Angiò, eventi musicali e un workshop

Martina Franca, 27 agosto 2025

È tutto pronto per la seconda edizione della “Festa della Bombetta”, l’evento che celebra uno dei piatti più iconici della tradizione culinaria pugliese. Dal 29 agosto al 1° settembre prossimi, Piazza d’Angiò si trasformerà in un’oasi di sapori, musica e cultura, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

La manifestazione, che si preannuncia molto più di una semplice sagra, mira a valorizzare la bombetta di Martina Franca non solo come prelibatezza gastronomica, ma anche come espressione di un’identità culturale profonda. Gli stand culinari, riservati esclusivamente a macellai e operatori del settore, proporranno le bombette in tutte le loro varianti, dalle più classiche alle più innovative, per soddisfare ogni palato.

«La cucina è anche cultura – sottolineano gli organizzatori – e la nostra festa vuole celebrare proprio questo connubio. Saranno quattro giorni di sapori intensi, dove i visitatori potranno immergersi nella tradizione e scoprire l’autenticità dei nostri prodotti».

Ma la Festa della Bombetta non è solo un paradiso per i buongustai. L’evento sarà arricchito da un ricco e variegato programma musicale, con concerti gratuiti che faranno da colonna sonora a queste serate all’insegna della convivialità.

A dare il via alle danze venerdì 29 agosto sarà la band Blusettanta – Sing & Dance, che porterà sul palco le sonorità e l’energia degli anni ’70. Sabato 30 agosto, spazio al folk con l’esibizione di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, che promette di far ballare il pubblico con i ritmi della tradizione. Domenica 31 agosto, un tuffo nel passato con la serata Novanta per una notte, un vero e proprio viaggio musicale negli anni ’90. A chiudere la rassegna lunedì 1° settembre, l’irresistibile energia dei Terraròss, che con la loro musica popolare regaleranno un finale indimenticabile. Gli amanti del buon cibo, della musica e delle tradizioni sono invitati a partecipare per celebrare insieme la cultura e i sapori di Martina Franca.



Un momento di particolare importanza si terrà domenica 31 agosto, quando a partire dalle ore 18:00, Piazza Filippo D’Angiò ospiterà il workshop intitolato “I prodotti agroalimentari tradizionali: un’opportunità di sviluppo per il territorio”. Un’occasione di approfondimento e confronto a cui parteciperanno illustri relatori, tra cui Donato Pentassuglia, Assessore regionale all’Agricoltura; Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca; e Francesco Aquaro, Assessore alle attività produttive del Comune di Martina Franca. Interverranno inoltre Michele Bruno, ideatore del “Mercatino del Gusto”; Adriano Didonna del progetto Biodiverso dell’Università degli Studi di Bari; Elena Bichi e Marco Dadamo di Slow Food Puglia; Francesco Biasi, presidente associazione “Quelli della bombetta”; e Francesco Carriero e Romano del Gaudio del Distretto suino nero pugliese. A moderare il dibattito sarà Antonella Millarte.

Al termine del talk, per celebrare il valore e la tradizione della bombetta, si terrà la prestigiosa premiazione intitolata a due pilastri della “bombetta di Martina Franca”. Saranno infatti assegnati il Premio “Ninuccio Lasorte”, conferito a chi nel tempo si è distinto nella promozione della bombetta e dei prodotti locali, e il Premio “Vito Serio”, un riconoscimento speciale ai maestri del fornello e della brace.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

PROGRAMMA

Calendario degli eventi musicali:

Venerdì 29 agosto: A dare il via alle danze sarà la band Blusettanta – Sing & Dance, che porterà sul palco le sonorità e l’energia degli anni ’70.

Sabato 30 agosto: Spazio al folk con l’esibizione di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, che promette di far ballare il pubblico con i ritmi della tradizione.

Domenica 31 agosto: Un tuffo nel passato con i Novanta per una notte, un vero e proprio viaggio musicale negli anni ’90.

Lunedì 1° settembre: A chiudere la rassegna i Terraròss, che con la loro musica popolare regaleranno un finale indimenticabile.

Workshop “I prodotti agroalimentari tradizionali: un’opportunità di sviluppo per il territorio”

Domenica 31 agosto, ore 18:00 piazza Filippo D’Angiò Martina Franca

Interventi:

Donato Pentassuglia – Assessore Regionale all’Agricoltura della Regione Puglia

Gianfranco Palmisano – Sindaco di Martina Franca

Francesco Aquaro – Assessore alle attività produttive del comune di Martina Franca

Michele Bruno – Ideatore “Mercatino del Gusto” Presidente Associazione Puglia Expò

Adriano Didonna – progetto Biodiverso dell’Università degli Studi di Bari

Elena Bichi – Responsabile Presidi Slow Food Puglia

Marco Dadamo – Presidente Slow Food Puglia

Francesco Biasi – Presidente Associazione “Quelli della bombetta”

Francesco Carriero – Distretto suino nero pugliese

Romano del Gaudio – Distretto suino nero pugliese

Modera: Antonella Millarte

FESTA DELLA BOMBETTA A MARTINA FRANCA – seconda edizione

Quando: Dal 29 agosto al 1° settembre 2025

Dove: Piazza d’Angiò a Martina Franca

Ingresso gratuito

Eventi musicali

– Venerdì 29 agosto: Blusettanta – Sing & Dance

– Sabato 30 agosto: Mirko Casadei Popular Folk Orchestra

– Domenica 31 agosto: Novanta per una notte

– Lunedì 1° settembre: Terraròss.

Workshop e Premiazioni

Quando: Domenica 31 agosto 2025, inizio ore 18:00

Dove: Piazza Filippo D’Angiò

Tema: “I prodotti agroalimentari tradizionali: un’opportunità di sviluppo per il territorio”

Premiazioni: a seguire verranno assegnati il “Premio Ninuccio Lasorte” per la promozione della bombetta e il “Premio Vito Serio” per i maestri del fornello

