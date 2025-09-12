Sapevate del passaggio della Tre mari in Vespa da Matera?

La risposta a un interrogativo dell’amico vespista Angelo Stagno è affermativa, avendo visto nell’albo pretorio del Comune una delibera che faceva riferimento a un evento che è transitato nei rioni Sassi sabato 5 settembre. Un passaggio salutato da quanti si sono trovati a incrociare l’arrivo degli appassionati della gloriosa casa di Pontedera. Peccato che l’evento non abbia avuto il risalto dovuto e non sappiano se ci siano stati incontri ufficiali con rappresentanti di Enti Locali o con associazioni motoristiche locali. Certo una maggiore e puntuale comunicazione a ridosso dell’evento sarebbe servita a salutare, come scrive Stagno, gl amici vespisti roveretani, che gli hanno inviato m una foto ricordo, replica della stessa immagine di 70 anni prima ed apparsa sulla copertina di MOTOCICLISMO per la 4^ Edizione della mitica competizione vespistica. Ripartiamo da qui per il 2026, che sarà l’anno di Matera capitale del dialogo e della cultura mediterranea.



IL PROGRAMMA DEL GIRO DEI TRE MARI

Il 14° Giro Vespistico dei Tre Mari 2025, in programma dal 5 al 7 settembre,è partito da Campobasso per un percorso di circa 1000 km con tappe a Melfi, Selva di Fasano, Brindisi, Taranto, Matera, Atena Lucana, Sapri, Paestum e Salerno, per poi rientrare a Campobasso. La manifestazione include

controlli a timbro orario (C.T.O.), prove di abilità e soste in località suggestive del Sud Italia.

14° Giro Vespistico dei Tre Mari 5-6-7 settembre 2025

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote e della Vespa, con tappe, prove di abilità e soste nei luoghi più suggestivi del Sud Italia.

Programma

1° Giorno – 5 settembre

1ª Tappa

Partenza da Campobasso con Controllo a Timbro Orario (C.T.O.)

Arrivo a Melfi con prove di abilità

2ª Tappa

Partenza da Melfi (dopo sosta ristoro)

Controllo a timbro a Gioia del Colle

Controllo a timbro a Putignano

Arrivo alla Selva di Fasano con prove di abilità

2° Giorno – 6 settembre

3ª Tappa

Partenza da Selva di Fasano (C.T.O.)

Controllo a timbro a Ceglie Messapica

Controllo a timbro a Taranto

Arrivo a Matera con prove di abilità



4ª Tappa

Partenza da Matera (dopo sosta ristoro)

Arrivo ad Atena Lucana con prove di abilità

3° Giorno – 7 settembre

5ª Tappa

Partenza da Atena Lucana con prove di abilità

Controllo a timbro a Castellabate

Arrivo a Paestum con prove di abilità

6ª Tappa

Partenza da Paestum (dopo sosta ristoro)

Controllo a timbro a Salerno

Controllo a timbro a Benevento

Arrivo a Campobasso con C.T.O.

Un viaggio tra tradizione, motori e paesaggi mozzafiato, in sella alla Vespa che unisce generazioni e

territori

