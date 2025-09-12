Sapevate del passaggio della Tre mari in Vespa da Matera?

La risposta a un interrogativo dell’amico vespista Angelo Stagno è affermativa, avendo visto nell’albo pretorio del Comune una delibera che faceva riferimento a un evento che è transitato nei rioni Sassi sabato 5 settembre. Un passaggio salutato da quanti si sono trovati a incrociare l’arrivo degli appassionati della gloriosa casa di Pontedera. Peccato che l’evento non abbia avuto il risalto dovuto e non sappiano se ci siano stati incontri ufficiali con rappresentanti di Enti Locali o con associazioni motoristiche locali. Certo una maggiore e puntuale comunicazione a ridosso dell’evento sarebbe servita a salutare, come scrive Stagno, gl amici vespisti roveretani, che gli hanno inviato m una foto ricordo, replica della stessa immagine di 70 anni prima ed apparsa sulla copertina di MOTOCICLISMO per la 4^ Edizione della mitica competizione vespistica. Ripartiamo da qui per il 2026, che sarà l’anno di Matera capitale del dialogo e della cultura mediterranea.
IL PROGRAMMA DEL GIRO DEI TRE MARI
Il 14° Giro Vespistico dei Tre Mari 2025, in programma dal 5 al 7 settembre,è partito da Campobasso per un percorso di circa 1000 km con tappe a Melfi, Selva di Fasano, Brindisi, Taranto, Matera, Atena Lucana, Sapri, Paestum e Salerno, per poi rientrare a Campobasso. La manifestazione include
controlli a timbro orario (C.T.O.), prove di abilità e soste in località suggestive del Sud Italia.
Programma
1° Giorno – 5 settembre
1ª Tappa
Partenza da Campobasso con Controllo a Timbro Orario (C.T.O.)
Arrivo a Melfi con prove di abilità
2ª Tappa
Partenza da Melfi (dopo sosta ristoro)
Controllo a timbro a Gioia del Colle
Controllo a timbro a Putignano
Arrivo alla Selva di Fasano con prove di abilità
2° Giorno – 6 settembre
3ª Tappa
Partenza da Selva di Fasano (C.T.O.)
Controllo a timbro a Ceglie Messapica
Controllo a timbro a Taranto
Arrivo a Matera con prove di abilità
4ª Tappa
Partenza da Matera (dopo sosta ristoro)
Arrivo ad Atena Lucana con prove di abilità
3° Giorno – 7 settembre
5ª Tappa
Partenza da Atena Lucana con prove di abilità
Controllo a timbro a Castellabate
Arrivo a Paestum con prove di abilità
6ª Tappa
Partenza da Paestum (dopo sosta ristoro)
Controllo a timbro a Salerno
Controllo a timbro a Benevento
Arrivo a Campobasso con C.T.O.
Un viaggio tra tradizione, motori e paesaggi mozzafiato, in sella alla Vespa che unisce generazioni e
territori