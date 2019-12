Alzi la mano tra i poveri sfortunati o sciagurati che, tra libagioni, miriade di auguri social e videogiochi, ha dimenticato lo stare e giocare insieme con carte, giochi di società e altri passatempi della tradizione o moderni, attorno a una tavola con papà, mamma, zii, nonni,amici e bimbi. Risposta di circostanza. Ma se aveste ascoltato l’appello di ”Zio Ludovico, avreste colto un invito irrinunciabile -quello di giocare- che favorisce la socialità nel periodo natalizio e non solo. E il programma di ” Matera gioca” è fatto apposta per provare una esperienza davvero contagiosa, tant’è che anche nella giornata di Santo Stefano lo zio allegrone, dopo il pranzo di Natale, vi aspetta per giocare. “Pertanto-scrive Zio Ludovico – da giovedì 26 dicembre saremo a San Giacomo, presso il centro educativo “La Squola” in via Cosenza 12, dalle 17:30 sino alle 22:30.

Ingresso libero a tutti sino a Massimo 30 persone, precedenza ai tesserati.

Consigliata prenotazione.Ditelo in giro, e fate buon Natale.Babbo Natale è stato magnanimo con Zio Ludovico quest’anno..davvero tanto!Si sospettava già qualcosa, ed infatti ci stavamo portando avanti e ieri è arrivata la conferma ufficiale:

Grazie ad un bando comunale, porteremo la ludoteca in vari quartieri di Matera con iprogetto MATERA GIOCA! Un qualcosa di simile al LUDOPARK!

Solo che in dosi e somministrazioni diverse.Per una parte del programma Ci appoggeremo a strutture e realtà esistenti, associazioni, oratori, palestre, case famiglia e/o centri educativi. Per un altra parte , saremo in piazza centrale, con i carretti e giochi molto particolari” Il resto sulla sua pagina facebook

Zio Ludovico realizzerà una serie di serate ludiche per (ri)avvicinare tra di loro i ragazzi di tutte le età, tenendoli alla larga dai telefonini.

L’associazione per la diffusione del gioco da tavolo, Zio Ludovico, ha programmato un percorso di eventi ludici denominato “MATERA GIOCA” con l’obiettivo di far incontrare attraverso il gioco persone di tutte le età. Il programma è stato finanziato dal bando “XXXXX” del comune di Matera e prevede una serie di incontri nei contesti più disparati dalle case famiglia ai centri per gli anziani. Questo per sottolineare che il gioco in generale, ed il gioco da tavolo in particolare, ha una forte connotazione di integrazione sociale e unisce e fa divertire persone di tutte le età. Inoltre, Il gioco ha una forte valenza educativa per i più giovani (e non solo) dimostrando che nella vita si può arrivare secondi e abituando al rispetto di regole condivise.

George Bernard Shaw affermava “l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare”. Zio Ludovico ha fatto suo questo mantra, e lo vive e mette in opera attraverso tutti suoi eventi.

Ad ogni tavolo un tutor spiegherà il gioco e resterà a disposizione per tutta la partita, intervenendo al bisogno. I giochi da tavolo che si useranno saranno veloci da spiegare e capire, didatticamente utili, divertenti e di breve durata. Alcuni richiederanno piccoli sforzi di concentrazione e/o ragionamenti logico-matematici superabili tranquillamente da bambini dai 6 anni in su.

Durante le festività natalizie in cui tutti cercano di avvicinarsi ad amici e parenti, l’associazione Zio Ludovico ha voluto concentrare le proprie attività in quei contesti in cui più c’è bisogno di creare uno spirito di aggregazione attraverso il gioco e, perché no, un sorriso.

Di seguito le date realizzate ed in fase di realizzazione in questo percorso, ma per ulteriori informazioni potete seguire Zio Ludovico su Facebook o direttamente diventare soci dell’associazione contattando Emanuele Cristallo

15 Dicembre Sede

21 Dicembre Sede

24 Dicembre Mensa della parrocchia di Don Angelo

28 Dicembre Cassa di riposo il Brancaccio

Contatti: Emanuele Cristallo ph 3393812543 zioludovico@gmail.com emanuele.cristallo@gmail.com