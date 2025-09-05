Sant Ruock… a Ruoti con tanta musica e divertimento.

Il santo di Montpellier perdonerà i dinamici e appassionati volontari e organizzatori del Comitato festeggiamenti per aver napoletanizzato il suo nome,da Rocco a Ruock, per quella impronta partenopea che da venerdì 5 a domenica 7 settembre vedrà la comunità di Ruoti divertirsi con le esibizioni del comico Paolo Caiazzo , seguito da un grande interprete della tammurriata rock come Enrico Capuano e, dulcis in fundo, il concerto di Sal Esposito. Se non è una Piedigrotta della musica e della comicità e allora attendetevi anche i fuochi di artificio… Spettacolo assicurato, insieme all’immancabile pedalata, all’impegno dei volontari EudAnima, all’associazione VeloCity e Motostaffette . Fin qui il programmo profano o civile. Ma a San Rocco è dovuta anche tanta devozione per quanto ha fatto in passato e per quanto ancora potrà fare, visto che la ”pestilenza” delle guerre con i silenzi o le complicità di governi (soprattutto occidentale) che avrebbero dovuto fare di più e per tempo per evitare quella scia di sangue che continua a segnare le strade del mondo e della popolazione civile Sant Ruock…vedi e provvedi. Ruoti, intanto, in piazza e in chiesa e in processione è con te.



Ruoti festeggia il suo San Rocco a ritmo di rock folk e napoletanità



RUOTI. Ad aprire la tre giorni (5-6-7 settembre p..v) di festività in onore di San Rocco a Ruoti sarà dj Gerry Lione, questa sera, alle 21 nella Villa comunale. In questo modo il ComitatofestaRuoti 2025 dà il via, a ritmo di musica e ballo, alla festività della prima domenica di settembre che chiude la stagione estiva. Per chi non avesse ancora preso i “biglietti” delle festività affrettatevi a richiederli al Comitato per gli ambiti premi – l’estrazione avverrà domenica, alle 21.30 in piazza Mercato.

Una festa in onore di Rocco di Montpellier (il santo nato tra il 1345 e il ’50, accompagnato da quel cane che durante la peste si prese cura di lui) all’insegna della napoletanità per gli artisti che si avvicenderanno. E di questo siamo particolarmente grati al Comitato, una ventata di sano umorismo e di arte napoletana, unica al mondo, con la capacità di sprigionare quella intelligente arguzia capace di divertire e allenare il pensiero alla riflessione. In questa direzione attesissimo il comico Paolo Caiazzo domenica sera alle 20.30 in piazza Mercato con il suo show eppure sorrido. A seguire, alle 22, Enrico Capuano, capostipite del folk rock italiano con la sua Tammurriata rock e le sonorità coinvolgenti.



Questa serata strepitosa sarà preceduta, domani, sabato 6, da un’altra altrettanto magica da non perdere, alle 21.30 sempre in piazza Mercato, ci sarà il grande spettacolo carico di cultura e tradizione napoletana Napolitudine con Sal Esposito e le sue rivisitazioni della Canzone napoletana.



Tra le iniziative, sabato mattina (dalle 10 alle 12) una Gimkana dedicata al ciclismo femminile, in piazza Mercato con Le ruote della parità, ovviamente partecipano tutti anche i ragazzi e le loro bici; ‘ iniziativa condivisa pienamente e promossa dal Comitato festa per diffondere la cultura del rispetto e libertà di ogni persona, e quindi della donna, promossa insieme ai soci volontari EudAnima, all’associazione VeloCity (rappresentata da Nicola Sileo e Angelo De Carlo) e Motostaffette con il ciclista Gianfranco De Felice che già ha animato la prima edizione di giugno u.s.



Nel pomeriggio di sabato, oltre all’immancabile Banda musicale che attraverserà vicoli e vie del paese, dalle 16 (e anche la domenica) è prevista animazione giochi per i più piccini.

Altrettanto fitto poi il programma religioso a partire dalla Messa di sabato alle 18 nella Chiesa Madre, cui seguirà alle 19 la processione lungo le vie del paese.



La solenne celebrazione della Festività in onore del santo di Montpellier, domenica p.v., si inaugura a contrada Spinosa (dove il Santo, secondo la tradizione ha fatto tappa dal 16 agosto) alle 8.00 con la Messa per avviarsi subito dopo in processione fino al paese dove poi sarà celebrata l’Eucarestia nella chiesa Madre per proseguire al termine con un’altra processione che riaccompagna il Santo nella chiesetta di San Vito all’interno della villa comunale. L’appuntamento per i fedeli e visitatori è alle 18 con Messa e veglia di preghiera fino alle 23.

Il tutto terminerà con lo spettacolo di fuochi pirotecnici in piazza Ponte.

Nella piccola Comunità ruotese il Comitatofesta2025, che ha saputo, con determinazione, impegno, motivazione e desiderio, animare le festività può dirsi più che soddisfatto e con loro i cittadini tutti in tempi in cui nulla è semplice e facile. Li premiamo per la loro carica di entusiasmo, a partire dal Presidente del Comitato, Tonino Troiano, a seguire Mauro Di Palma, Rocco Silvano, Alberto De Carlo, Antonio Spadola, Franco Vito Scavone con le dinamiche compagne di viaggio Romina Potenza, Silvia De Carlo e Fabiana Scavone. A loro consiglio di fare propria la battuta comica di un noto trio: “Se vi è piaciuto ditelo ai vostri amici, se non vi è piaciuto…fatevi i fatti vostri!”.

Maria De Carlo