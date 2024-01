San Mauro F: Premio Torre Normanna a Gildo Claps e Don Giuseppe Di Perna

Il Premio Torre Normanna, da quando è stato immaginato e organizzato dalla Pro Loco di San Mauro Forte è diventato un significativo appuntamento che autonomamente si inserisce all’interno del cartellone che ogni anno si sviluppa intorno all’evento del Campanaccio. Domenica, 14 gennaio, sarà alla sua 13^ edizione e si arricchisce l’elenco di personalità lucane e/o sanmauresi a cui gli associati nel tempo hanno ritenuto di dover assegnare il loro riconoscimento. Il Premio Torre normanna 2024 sarà assegnato a Gildo Claps e a Don Giuseppe Di Perna, con un riconoscimento al merito per Giuseppe Ligrani. “Da alcuni anni, l’Associazione Proloco di San Mauro Forte, in occasione del Campanaccio, -si legge in una nota ufficiale del sodalizio- ha istituito un premio denominato Torre Normanna destinato a personalità della Basilicata che si sono distinte nel proprio percorso di vita dando, così, lustro alla nostra terra.

Dopo Carmen Lasorella, Don Marcello Cozzi, Franco Selvaggi, Ulderico Pesce, Antonio Infantino, Antonio Calbi, Pasquale Menchise e tanti altri, Domenica 14 Gennaio nel Palazzo del Comune sarà la volta di Gildo Claps e Don Giuseppe Di Perna. Un riconoscimento al Merito andrà, inoltre, a Giuseppe Ligrani.

Gildo Claps, una vita spesa alla ricerca della verità. A Potenza, il 12 settembre del 1993, la sorella Elisa scompare e solo dopo molti anni si scopre che quel giorno la giovane è stata uccisa. Da quel 12 Settembre Gildo Claps, con coraggio e determinazione, non ha mai smesso di cercare la verità, una ricerca che ha segnato l’intera sua esistenza.

Per tutto questo tempo ha continuato a reclamare giustizia e nel 2002 ha fondato l’associazione Penelope che offre sostegno a tutte le persone che si trovano a patire per la sparizione di un congiunto o di un amico.

Don Giuseppe Di Perna è un sacerdore fortemente impegnato nell’accoglienza dei giovani migranti che dall’Africa, l’Albania, l’Oriente scappano dalle guerre e dalla fame e, sfidando la morte, giungono nel nostro Paese.

Un impegno che è diventato la sua ragione di vita. Una vocazione nella vocazione.

Incontrare il Cristo nella carne vivente dei diseredati. Per loro ha messo a disposizione i locali della parrocchia. Con loro condivide ogni spazio. Amorevolmente li guida.

Un riconoscimento al Merito sarà assegnato a Giuseppe Ligrani.

Da circa un anno Giuseppe dimora a San Mauro Forte e con passione e sacrificio ha fatto di Palazzo Arcieri un luogo di promozione delle arti e della cultura.

Un lavoro encomiabile testimoniato da innumerevoli iniziative che hanno visto la presenza di artisti provenienti da tutte le parti del mondo.

Lo spessore umano e culturale dell’uomo ha consentito a Giuseppe di diventare un punto di riferimento per l’intera comunità.”