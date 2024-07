Sammichele Music Festival , gratis in piazza, con Alexia, Clara, Haddaway,Nina Zilli e Boombadash

Sappiamo di dover mettere sale sulla ferita dell’estate materana, priva di concerti per il venir meno di situazioni e contesti diversi della programmazione alla Cava del Sole, al Parco del Castello e in Casa Cava per il festival blues, ma non potevamo lasciare i patiti della musica rock, blues, leggera e via elencancando delle serate gratis in piazza, che è possibile godere altrove. Lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo. L’amministrazione comunale di Sammichele di Bari , la patria della gustosa ”zampina”, ha previsto ben cinque concerti di livello in piazza Vittorio Veneto- interamente gratuiti- nella programmazione dell’estate Sammichelina. E così , con inizio alle 21.00, martedì 30 luglio si esibirà Alexia, il 31 Clara, il 1 agosto Haddaway, il 2 Nina Zilli e il 3 Bombadash. Poche note aggiuntive dal sito social della manifestazione



Musica e divertimento ad ingresso libero in una delle piazze più belle della Puglia!

