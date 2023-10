Salud do Brasil. Con Marzia Lionetti le “Tante giornate blu del mare”

Lasciate da parte la samba, il carnevale e altre coloriture del folklore brasiliano e mettetevi idealmente all’ombra di una palma, mentre sale l’atmosfera di una musica dell’anima, fatta di brio, storie, ritmi, con le note della chitarra che girano per la casa, dove incontri amici che condividono con te quel momento. Ed è quello che viene fuori , ascoltando e vedendo su you tube, https://youtu.be/JkvYTFdi15I?si=tnYMYPpAnOAucREK ”Muita mare dia ” . Il videoclip che vede la partecipazione come cantante di Marzia Lionetti, figlia del noto musicista materano Felice, in un brano composto da suo marito, il chitarrista Matheus Andrade. Un bran che fa sognare, divertire, all’insegna dell’amicizia e di fare buona musica. Salud do Brasil.



