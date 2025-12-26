venerdì, 26 Dicembre , 2025
HomeEventiSalento Jazz a Lecce e Maglie con Avion Travel e Nesrine, Bassolino...
Eventi

Salento Jazz a Lecce e Maglie con Avion Travel e Nesrine, Bassolino e Dario Jacque, The Gospel Times

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

L’atteso concerto degli Avion Travel affiancati dalla cantante, violoncellista e compositrice franco-algerina Nesrine (domenica 28 dicembre alle 21:00 al Teatro Politeama Greco di Lecce), la fusione tra groove, sperimentazione e improvvisazione di Bassolino e Dario Jacque (lunedì 29 dicembre alle 21:00 alle Officine Cantelmo di Lecce) e il live gratuito dell’ensemble The Gospel Times fondato dalla vocalist newyorkese Joyce Elaine Yuille (martedì 30 dicembre alle 19:00 nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli a Maglie) sono gli ultimi appuntamenti della rassegna Salento Jazz. ” E’ quanto si preannuncia in una nota di questa “Storica realtà dello spettacolo dal vivo, attiva da quasi quarant’anni, la manifestazione dedicata al jazz contemporaneo e ai suoi protagonisti, da quest’anno si avvale dell’organizzazione e della produzione di Ponderosa Music and art, in collaborazione con l’associazione Salento Jazz e la Regione Puglia, con il supporto di Caroli Hotels. Un calendario ricco e trasversale – completato dal workshop di Emanuele Raganato e dalle esibizioni di Simona MolinariThomas Umbaca e Raphael Gualazzi – che conferma il ruolo del Salento come luogo d’incontro tra tradizione, creatività e nuove visioni musicali. Prevendite attive su TicketOne e Ticketmaster. Info e biglietti ponderosa.it.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica 28 dicembre (ore 21:00 | ingresso 12 – 15 – 20 euro + dp |  Prevendite anche su politeamagreco.it) al Teatro Politeama Greco di Lecce la rassegna Salento Jazz ospiterà un dialogo musicale ricercato tra Mediterraneo, canzone d’autore e nuove contaminazioni con gli Avion Travel e Nesrine. La cantante, violoncellista e cantautrice franco-algerina è una narratrice, una sorta di Sherazade dei nostri tempi. Il suo album “Kan Ya Makan” – espressione araba che significa “c’era una volta” – possiede l’aura di un moderno “Le mille e una notte”. La Piccola Orchestra Avion Travel nasce a Caserta nel 1980 e si distingue per uno stile originale che intreccia rock, pop, new wave, teatro e cinema. Dopo l’esordio a Sanremo 1987 con la vittoria nella sezione rock grazie a “Sorpassando”, la band consolida il successo con album come Bellosguardo, Opplà e Finalmente Fiori. Premiati nel 1998 a Sanremo con “Dormi e sogna” e vincitori nel 2000 con “Sentimento”, gli Avion Travel continuano a evolversi tra progetti speciali e nuove formazioni, mantenendo un ruolo unico nella musica italiana. L’attuale line up Peppe Servillo (voce), Peppe D’Argenzio (fiati), Duilio Galioto (piano e tastiere), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) e Mimì Ciaramella (batteria).

Lunedì 29 dicembre (ore 21:00 | ingresso 10 euro + dp) alle Officine Cantelmo di Lecce spazio a Bassolino e Dario Jacque, un incontro tra groove, sperimentazione e improvvisazione, che chiuderà la rassegna con un’energia tutta da vivere. Protagonista il progetto del pianista e producer napoletano Dario Bassolino, che presenterà Città Futura, un album dal sound losco, pulp, grottesco e romantico, pensato come colonna sonora di una città immaginaria sospesa tra passato e futuro. Pubblicato da Jakarta Records e Periodica Records, il disco vede la partecipazione di Linda Feki (LNDFK) e Andrea De Fazio (Parbleu, Nu Genea). Ad affiancarlo, Dario Jacque, alias del bassista e producer pugliese Dario Giacovelli, fondatore dei progetti Bravo Baboon, Saint Voyage e Hodo, collaboratore di artisti come Serena Brancale, Whitemary, Alan Sorrenti e Carolina Bubbico. Attivo tra jazz, soul ed elettronica, Jacque ha firmato colonne sonore e produzioni discografiche, confermandosi una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana. 

Gran finale martedì 30 dicembre alle 19 (ingresso gratuito) nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli a Maglie con The Gospel Times, ensemble fondato dalla cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille. Il gruppo nasce nel 2005 dalla profonda passione per la musica gospel, per rievocare sensazioni, ricordi e atmosfere lontane. Le diverse esperienze artistiche dei componenti si amalgamano e ci trasmettono il vero “sound” gospel con un repertorio di “spirituals” e “traditional”.

SALENTO JAZZ
Attento alla ricerca e ai linguaggi del jazz contemporaneo, Salento Jazz ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del genere nel territorio, trasformandolo da proposta di nicchia a esperienza condivisa e intergenerazionale. La lunga storia, le collaborazioni con musicisti e istituzioni e il forte radicamento locale hanno reso la rassegna un presidio stabile della musica dal vivo. Oggi continua a rappresentare un punto di riferimento per la scena pugliese e nazionale, patrimonio culturale fondato su passione, professionalità e quarant’anni di attività. 

Articolo precedente
Il sogno di Franco Artese: il presepe dei Sassi…a Matera
Articolo successivo
Ginosa, il 29 dicembre la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Comunali
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti