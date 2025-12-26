Salento Jazz a Lecce e Maglie con Avion Travel e Nesrine, Bassolino e Dario Jacque, The Gospel Times

“L’atteso concerto degli Avion Travel affiancati dalla cantante, violoncellista e compositrice franco-algerina Nesrine (domenica 28 dicembre alle 21:00 al Teatro Politeama Greco di Lecce), la fusione tra groove, sperimentazione e improvvisazione di Bassolino e Dario Jacque (lunedì 29 dicembre alle 21:00 alle Officine Cantelmo di Lecce) e il live gratuito dell’ensemble The Gospel Times fondato dalla vocalist newyorkese Joyce Elaine Yuille (martedì 30 dicembre alle 19:00 nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli a Maglie) sono gli ultimi appuntamenti della rassegna Salento Jazz. ” E’ quanto si preannuncia in una nota di questa “Storica realtà dello spettacolo dal vivo, attiva da quasi quarant’anni, la manifestazione dedicata al jazz contemporaneo e ai suoi protagonisti, da quest’anno si avvale dell’organizzazione e della produzione di Ponderosa Music and art, in collaborazione con l’associazione Salento Jazz e la Regione Puglia, con il supporto di Caroli Hotels. Un calendario ricco e trasversale – completato dal workshop di Emanuele Raganato e dalle esibizioni di Simona Molinari, Thomas Umbaca e Raphael Gualazzi – che conferma il ruolo del Salento come luogo d’incontro tra tradizione, creatività e nuove visioni musicali. Prevendite attive su TicketOne e Ticketmaster. Info e biglietti ponderosa.it.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 28 dicembre (ore 21:00 | ingresso 12 – 15 – 20 euro + dp | Prevendite anche su politeamagreco.it) al Teatro Politeama Greco di Lecce la rassegna Salento Jazz ospiterà un dialogo musicale ricercato tra Mediterraneo, canzone d’autore e nuove contaminazioni con gli Avion Travel e Nesrine. La cantante, violoncellista e cantautrice franco-algerina è una narratrice, una sorta di Sherazade dei nostri tempi. Il suo album “Kan Ya Makan” – espressione araba che significa “c’era una volta” – possiede l’aura di un moderno “Le mille e una notte”. La Piccola Orchestra Avion Travel nasce a Caserta nel 1980 e si distingue per uno stile originale che intreccia rock, pop, new wave, teatro e cinema. Dopo l’esordio a Sanremo 1987 con la vittoria nella sezione rock grazie a “Sorpassando”, la band consolida il successo con album come Bellosguardo, Opplà e Finalmente Fiori. Premiati nel 1998 a Sanremo con “Dormi e sogna” e vincitori nel 2000 con “Sentimento”, gli Avion Travel continuano a evolversi tra progetti speciali e nuove formazioni, mantenendo un ruolo unico nella musica italiana. L’attuale line up Peppe Servillo (voce), Peppe D’Argenzio (fiati), Duilio Galioto (piano e tastiere), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) e Mimì Ciaramella (batteria).

Lunedì 29 dicembre (ore 21:00 | ingresso 10 euro + dp) alle Officine Cantelmo di Lecce spazio a Bassolino e Dario Jacque, un incontro tra groove, sperimentazione e improvvisazione, che chiuderà la rassegna con un’energia tutta da vivere. Protagonista il progetto del pianista e producer napoletano Dario Bassolino, che presenterà Città Futura, un album dal sound losco, pulp, grottesco e romantico, pensato come colonna sonora di una città immaginaria sospesa tra passato e futuro. Pubblicato da Jakarta Records e Periodica Records, il disco vede la partecipazione di Linda Feki (LNDFK) e Andrea De Fazio (Parbleu, Nu Genea). Ad affiancarlo, Dario Jacque, alias del bassista e producer pugliese Dario Giacovelli, fondatore dei progetti Bravo Baboon, Saint Voyage e Hodo, collaboratore di artisti come Serena Brancale, Whitemary, Alan Sorrenti e Carolina Bubbico. Attivo tra jazz, soul ed elettronica, Jacque ha firmato colonne sonore e produzioni discografiche, confermandosi una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana.

Gran finale martedì 30 dicembre alle 19 (ingresso gratuito) nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli a Maglie con The Gospel Times, ensemble fondato dalla cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille. Il gruppo nasce nel 2005 dalla profonda passione per la musica gospel, per rievocare sensazioni, ricordi e atmosfere lontane. Le diverse esperienze artistiche dei componenti si amalgamano e ci trasmettono il vero “sound” gospel con un repertorio di “spirituals” e “traditional”.

SALENTO JAZZ

Attento alla ricerca e ai linguaggi del jazz contemporaneo, Salento Jazz ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del genere nel territorio, trasformandolo da proposta di nicchia a esperienza condivisa e intergenerazionale. La lunga storia, le collaborazioni con musicisti e istituzioni e il forte radicamento locale hanno reso la rassegna un presidio stabile della musica dal vivo. Oggi continua a rappresentare un punto di riferimento per la scena pugliese e nazionale, patrimonio culturale fondato su passione, professionalità e quarant’anni di attività.

Info e programma

