lunedì, 1 Settembre , 2025
Eventi

Salandra: A “Storie parallele 2025”, il 13 settembre, concerto di MEG nella “Grande Arena dei Calanchi”

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Salandra (Matera), dal 11 al 14 settembre 2025, ospiterà l’ottava edizione di Storie Parallele Film Festival, rassegna dedicata al cinema documentario e alle forme del racconto del reale. Una manifestazione multidisciplinare e transmediale, con al  centro il cinema, ma il tema dell’edizione che viene esplorato anche attraverso i linguaggi del teatro, della fotografia, dalle arti performative, alla sonorizzazione dal vivo. In attesa del programma della intera nuova edizione è stato anticipato l’appuntamento del 13 settembre che contempla la tappa lucana del tour della musicista MEG in una nuova location. Un concerto con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.it qui: http://bit.ly/4lIlzBX.

Quest’anno, -si legge in una nota- oltre al consueto appuntamento con lo Sleep Concert, Storie Parallele farà da scenario all’unica tappa lucana di “MEG 30 Estate”, il tour che celebra i trent’anni di carriera di MEG, cantautrice e produttrice simbolo del cantautorato alternativo e sperimentale. Altra novità è il cambio di location. Inauguriamo la Grande Arena dei Calanchi, un’area più grande e con parcheggio, raggiungibile in auto. (Strada Comunale Armatella – Salandra pochi metri prima di Uscita Cavonica). *Ore 21.00 presso l’Arena dei Calanchi apertura cancelli e attivazione servizio food and beverage. PROGRAMMA: Ore 22.30 | Sleep Concert MULTIVERSO
Sonorizzazione a cura di Carmine Iuvone con la partecipazione di AEPH sulle immagini di Nicola Ragone e Pasquale De Felice, elaborate live da Alessandro Roberti di Studio Clichè, testi di Claudia Giannini, voce di Giuseppe Ragone. Ore 23.00 | MEG live
Concerto speciale nell’ambito del tour estivo MEG 30 Estate, che celebra i trent’anni di carriera dell’artista. La tappa lucana rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani più iconici del suo percorso musicale, insieme alle sonorità del nuovo progetto, in un live intenso ed emozionante. Nel corso della sua carriera MEG, autrice, cantante e produttrice ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di “nuovi accordi e nuove scale”.Alla fine del 2004, Meg dà vita al suo primo disco solista dal titolo “Meg”, seguito nel 2008 da “Psychodelice” che sarà accompagnato da un live audio/video realizzato esclusivamente con iPhone per la prima volta al mondo.Gli ultimi due dischi sono “Imperfezione” e “Concerto imPerfetto” (primo live di Meg registrato al Teatro Carignano di Torino), rispettivamente del 2015 e del 2017.Meg ha all’attivo 8 album, di cui 4 con i 99 Posse e 4 da solista, e preziose collaborazioni.Negli anni è diventata il simbolo del cantautorato alternativo e sperimentale e vanta una carriera eclettica ricca di contaminazioni tra diversi stili e mondi, uniti sempre tra di loro dalla musica elettronica.“Vesuvia”, il nuovo album di inediti, è uscito il 30 settembre 2022 per Asian Fake/Sony Music.”

