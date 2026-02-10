S’aggira un fantasma all’Open day dell’ Ic ‘’Pascoli’’ di Matera. E gli studenti incantano gli ospiti

Oscar Wilde autore dell’opera giovanile ‘’Il fantasma di Canterville’’ , dove ironia,paradossi e fantasia sono ingredienti esplosivi, sarebbe senz’altro fiero degli studenti dell’ Istituto comprensivo ‘’ Giovanni Pascoli ‘’ di Matera che l’hanno degnamente rappresentata durante gli Open day, per contribuire a far conoscere la miriade di attività che la scuola organizza e offre. A conferma che la ‘’Pascoli’’ con la guida della preside Caterina Policaro investe in una didattica che tiene conto delle potenzialità di diverse discipline: dalla cultura alle scienze, dalle attività motorie all’innovazione. E il teatro, la messa in scena di opere di autori moderni o del passato, è il presupposto per coinvolgere i ragazzi nell’organizzare un evento che richiede impegno preparazione e organizzazione: dalla recitazione alla scenografia. Quanto apprezzato da genitori degli allievi attori e attrici della II A, nell’ambito di un progetto di educazione e animazione teatrale attivato dalla professoressa Sinforosa Berardone, docente di Lettere presso l’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Matera.E sul palco del ‘’ Pascoli’’ i ragazzi hanno interpretato il ruolo, a loro assegnato, con grande bravura, tanto da emozionare i presenti. Continueranno per tutto l’anno con la lettura drammatizzata di versioni ridotte di Romeo e Giulietta di Sheakespeare e la “locandiera” di Carlo Goldoni”. Nasce la compagnia teatrale dell’Ic Giovanni Pascoli? Chissà. Stoffa e volontà ci sono. Auguri e buon lavoro.



PER QUANTI VOGLIANO APPROFONDIRE SUL RACCONTO ‘’IL FANTASMA DI CANTERVILLE’’

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_fantasma_di_Canterville

