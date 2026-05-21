Saggi, messaggi e assaggi di teatro e altro all’Unitep

I ”ragazzi e le ragazze” dell’Unitep di Matera continuano a riservare sorprese, creatività e,soprattutto, tanta voglia di fare cimentandosi nella pratica del mettersi in gioco e scoprendo di aver qualità nel recitare, cantare, cimentandosi con repertori diversi. La ”Settimana Saggi Unitep, in programma da lunedì 25 al 28 maggio, nel salone della parrocchia di Maria Madre della chiesa al rione Serra Rifusa,contiene quanto gli allievi hanno prodotto durante i corsi dell’anno accademico appena trascorso. Si esibiranno anche i ragazzi della Casa dei Giovane con un lavoro ideato dal regista e attore Bruno Francione, materano verace che continua a impegnarsi per le tradizioni locali. Scaletta intensa e, scorrendola, abbiano notato che manca il saggio del presidente Costantino Dilillo. Eppure..scrive, canta e suona. A sorpresa, e a grande richiesta, che si esibisca anche fuori programma…



COMUNICATO STAMPA

Lunedì 25 maggio 2026 con ingresso alle ore 19.30 a Matera, nel salone della Parrocchia Maria Madre della Chiesa a Serra Rifusa in via dei Dauni n. 5, avrà inizio la “Settimana Saggi Unitep”, che rappresenta la sintesi dei lavori portati avanti dai vari Corsi durante l’Anno Accademico 2025/26.

Qui di seguito il programma:

Lunedi 25 maggio alle ore 19.30

– Rappresentazione di “Quadri viventi” in cui attori in costumi d’epoca ricreano opere pittoriche famose attraverso pose statiche e illuminazione studiata.

La Direzione Artistica è affidata ad Antonio Lifranchi.

Martedì 26 Maggio alle ore 17.00 i saggi proseguono con:

– Il gruppo di “Canto Corale”, diretto da Andrea Gemma con la collaborazione di Franco Sacco, che eseguirà quattro canzoni d’epoca;

– La lettura di alcuni brani dal laboratorio di Lezioni di Teatro tenuto da Antonio Montemurro “Poesie e prosa dalla Letteratura Italiana”;

– La lettura della favola “L’orco cattivo che diventò buono” di Antonio Raucci;

– Concluderà la serata “Death by Nutella”, breve dialogo in inglese fra studenti del corso tenuto da Betty Verrascina.

Mercoledì 27 alle ore 18 sarà la volta della prima commedia teatrale, dal titolo

– “Sogno di una notte di mezza sbornia” di Eduardo De Filippo, diretta da Bruno Nicola Francione.

Gli attori non sono attori professionisti e il laboratorio teatrale ha carattere amatoriale.

Giovedì 28 alle ore 18.00 concluderà il ciclo dei saggi la seconda commedia in vernacolo materano

– “I la zit com si acchiet”, scritta e diretta da Bruno Nicola Francione.

Hanno collaborato alla scenografia di entrambe le commedie i ragazzi della “Casa dei Giovani” di Matera.

Le serate, alle quali tutta la cittadinanza è invitata, saranno condotte da Angela Muscaridola.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.



Matera, 15 maggio 2026

UNITEP APS – MATERA