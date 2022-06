Sabato, ultimo appuntamento del Women’s Fiction Festival con Ilaria Gaspari

Si terrà sabato, 4 giugno 2022, alla libreria Mondadori di Matera, alle ore 19.00, il terzo e ultimo appuntamento di primavera del Women’s Fiction Festival, con la presentazione del saggio di Ilaria Gaspari, “Vita segreta delle emozioni“, pubblicato da Einaudi editore.

Dopo i saluti di Mariateresa Cascino, presidente dell’associazione Matera Letteratura, la blogger letteraria Giuditta Casale condurrà la presentazione accompagnata dalle letture di Silvana Kühtz di Poesia in Azione.

Ilaria Gaspari ha studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è addottorata all’università Paris I Panthéon-Sorbonne con una tesi sullo studio delle passioni nel Seicento. Nel 2015 per Voland è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario. Nel 2018, per Sonzogno, Ragioni e sentimenti. L’amore preso con Filosofia. Per Einaudi ha pubblicato Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (2019), già tradotto in diverse lingue, e Vita segreta delle emozioni (2021). Il suo ultimo libro è A Berlino – con Ingeborg Bachmann nella città divisa (Giulio Perrone editore). Collabora con vari giornali e insegna scrittura. Vive tra Roma e Parigi.

Il libro:

“Quante volte ci forziamo a reprimere un’emozione? Lo facciamo perché ci vergogniamo dello sguardo degli altri. O perché siamo abituati a diffidare delle emozioni, analfabeti del discorso emotivo. Eppure, è proprio quello che sentiamo a permetterci di conoscere il mondo. Ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia: la storia di tutte le persone che l’hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. Una storia di vita segreta e di metamorfosi, legata alla filosofia, che ne ha costruito paradigmi di osservazione e di studio; ma anche alla letteratura e alla poesia. Questo libro è un viaggio emotivo per tappe: ricostruendo le vicende delle parole con cui diciamo i nostri stati d’animo, traccia, un pezzetto alla volta, un autoritratto – frammentario, imperfetto. Perché nel nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti; e riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del fatto che abbiamo dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani.”