Sabato sera a Valsinni con ‘’VersAmi col jazz’’

“VersAmi col Jazz” – Il gusto della musica, l’anima di un territorio

Valsinni (MT), 14 giugno 2025 – Piazza del Donatore, ore 20:00

Valsinni si prepara ad accogliere una serata di intensa bellezza, dove le note del jazz si fonderanno con i sapori del territorio in un’esperienza multisensoriale dal titolo evocativo: “VersAmi col Jazz”. L’evento, parte integrante del progetto culturale “Valsinni Emozioni del Sud” promosso dall’associazione TourArt&Food, è molto più di un concerto. È un gesto d’amore verso la terra, verso la comunità, verso la cultura.

Sarà la Piazza del Donatore a trasformarsi in palcoscenico di emozioni, tra luci soffuse, calici di vino lucano e una colonna sonora d’eccellenza. Sul palco, il talento e la raffinatezza del pianista e compositore Vincenzo Cipriani, con il progetto “This is just me”, incontreranno l’armonia del quartetto d’archi Eclectic Inside String Quartet Project, composto da Alessandro Fiore, Francesca Faleo, Francesco Capuano e Laura Ferulli.



La serata sarà impreziosita da una selezione enogastronomica curata da maestri del gusto: Domenico Patrizio Lionetti, maître sommelier; Giuseppe Magno, Gran Maestro della ristorazione A.M.I.R.A.; e Giacomo Bellomo, esperto sommelier. Il vino, elemento simbolico di condivisione e identità, accompagnerà ogni nota, rendendo l’esperienza irripetibile.

I saluti istituzionali apriranno la serata, con gli interventi del Sindaco di Valsinni Gaetano Celano e del Presidente di TourArt&Food Domenico Popolizio, coordinati da Sergio Varvara.

Questo evento rappresenta un nuovo tassello del percorso di valorizzazione che Valsinni sta intraprendendo con passione, offrendo un Sud che sa emozionare con autenticità, raffinatezza e profondità.

“VersAmi col Jazz” è un invito ad ascoltare, a degustare, a sentire. È una carezza per l’anima. Un brindisi al talento. Una poesia in musica e vino.

