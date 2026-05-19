Sabato, proiezione del docufilm “Voci della memoria”: la storia di chi abitò i Sassi.

E’ nell’ Open Space APT di Palazzo dell’Annunziata, a Matera, che -il 23 maggio 2026, alle ore 17,00- l’UNITEP (Università della terza età e della educazione permanente) ha organizzato la proiezione del documentario “VOCI DELLA MEMORIA“, manifestazione che gode del patrocinio della Città di Matera e della Provincia di Matera. Il documentario, ideato e diretto da Costantino Dilillo, è stato realizzato grazie alle sapienti riprese filmate di Michele Morelli, all’abile montaggio di Chiara Colucci, alla attenta gestione degli incontri della segreteria Unitep diretta da Margherita Fornabaio e Angela Muscaridola. Il programma della serata, oltre alla proiezione, prevede una tavola rotonda coordinata dalla giornalista Antonella Ciervo, con gli interventidi Costantino Dilillo – Presidente Unitep, oltre che autore del docufilm, di Vita Santoro – antropologa Unibas e

Michele Morelli – fotografo. A seguire una sintesi delle ragioni che hanno spinto alla ideazione e realizzazione di quest’opera, fornitaci dal suo regista. “Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento Matera -ci dice Dilillo- fu teatro di uno dei più radicali esperimenti di ingegneria sociale dell’Italia repubblicana: lo svuotamento dei Sassi e il trasferimento di migliaia di abitanti nei nuovi quartieri periferici. Ciò che venne presentato come un intervento igienico sanitario e come un riscatto civile per una popolazione condannata a condizioni ritenute “vergogna nazionale” produsse effetti profondi e ambivalenti. Accanto al miglioramento materiale della vita quotidiana, si consumò infatti un trauma collettivo fatto di sradicamento, perdita di identità, vergogna interiorizzata e nuova marginalità sociale. Le famiglie vennero ricollocate secondo piani amministrativi che ignoravano legami di vicinato, consuetudini e fragilità. Le nuove case, dotate di servizi e comfort, rappresentavano un progresso sulla carta, ma nella vita concreta segnarono per molti uno strappo doloroso.

Si ebbero nella città un paesaggio svuotato e un’eredità emotiva complessa, fatta di pudore e di rimozione, di un malinteso senso di “vergogna”, e nostalgia, identità sospesa. Per decenni la città ha vissuto con un cuore morto al centro, rifuggendo dalle proprie radici, l’aver vissuto nei Sassi fu motivo di imbarazzo. La rimozione collettiva contribuì all’oblio dei rioni abbandonati, lasciati a un lento degrado fisico e simbolico: una ferita urbana che la città preferiva non guardare.

La divisione sociale tra i Sassi e il Piano abitato dalla borghesia, era già netta prima dello svuotamento. Il trasferimento non la cancellò: la ricompose in una nuova forma. Gli ex abitanti dei Sassi furono collocati in quartieri periferici, fisicamente e simbolicamente distanti dal centro. La marginalità si spostò, ma non scomparve. I nuovi rioni divennero luoghi di concentrazione del disagio, mentre il Piano continuava a rappresentare il cuore del potere e del prestigio.

Tanti hanno parlato dei Sassi in ogni lingua e contesto, ma a chi nei Sassi aveva realmente vissuto non è stata data la parola. Dopo 70 anni è ormai difficile raccogliere testimonianze adulte, ma l’Unitep si è impegnata in questa direzione, cercando fra i propri aderenti, iscritti e docenti, ricordi, emozioni, pensieri, considerazioni.

Il film, che contiene racconti di persone che hanno vissuto direttamente quel periodo storico, e di chi ha anche studiato quel contesto culturale, vuole essere un contributo alla narrazione della città su tracce però che rifuggono dalla retorica dal pittoresco e dall’ottica classista di chi ne ha scritto e parlato guardando sempre “dall’alto” a quelle vite, a quelle strade, a quella cultura.

Oggi, mentre i Sassi sono celebrati come patrimonio dell’umanità, è fondamentale ricordare la storia di chi li abitò. Solo riconoscendo le fratture sociali prodotte da quello svuotamento è possibile restituire ai Sassi non solo la loro bellezza, ma anche la loro verità umana.”

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