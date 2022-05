Sabato 7 maggio, al Cineteatro Bellocchio -sipario 20,30- con la partecipazione straordinaria di Rosanna Tremamunno, Lia Trivisani porterà in scena a Ferrandina lo spettacolo comico “Beata giovinezza”.

” Chiudere gli occhi e fare un tuffo indietro nei ricordi più belli -si legge in una nota- quando, sulle spiagge assolate e la salsedine spalmata sulla pelle, ci si lasciava coccolare dalle melodie delle canzoni dei meravigliosi anni ‘60. Il primo amore non si scorda mai si cantava e bastava un piccolo sguardo per far battere il cuore forte come un trattore in seconda in salita. “Beata giovinezza” è un racconto divertente degli anni più belli, con la partecipazione straordinaria di Rosanna Tremamunno e la direzione artistica di Geo Coretti.

L’ingresso è libero.”