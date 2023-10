Sabato e domenica, premiazioni Premio Artistico Letterario “Una Cartolina da Matera”

L’Associazione Matera Poesia 1995 e l’ATI Welcome Basilicata, in collaborazione con l’APT di Basilicata e con il patrocinio del Comune di Matera comunicano che “la cerimonia di premiazione della IX edizione del Premio Artistico-Letterario “Una cartolina da Matera”, ideato dall’artista e scrittrice materana Maria Antonella D’Agostino presidente dell’ass. Matera Poesia 1995, si svolgerà a Matera, nell’Open Space di APT Basilicata presso il Palazzo dell’Annunziata in P.zza Vittorio Veneto, nelle giornate di sabato 21 (per la sezione racconti e le sezioni artistiche) e domenica 22 (per le sezioni poetiche) del mese di ottobre 2023, a partire dalle ore 10:00. Come di consueto, nell’ambito della cerimonia di premiazione del Premio artistico-letterario “Una cartolina da Matera”, in virtù del sodalizio culturale tra l’’Ass. Matera Poesia 1995 e l’ass. Amabili Confini, verrà premiata anche la poesia vincitrice del concorso svolto nel mese di giugno 2023 nell’ambito della omonima rassegna, a cura della Presidente dell’ass. Matera Poesia 1995 (Maria Antonella D’Agostino) e del Direttore Artistico dell’ass. Amabili Confini (Francesco Mongiello). Anche quest’anno i vincitori delle sezioni di poesia e fotografia sono stati selezionati dalle giurie incaricate tra oltre cento partecipanti di ogni età, provenienti da tutta Italia.”

