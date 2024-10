Sabato e domenica “Giornate FAI d’autunno” anche a San Mauro Forte

C’è anche San Mauro Forte, sulla collina materana, nell’elenco dei luoghi che si apriranno al pubblico in 360 città (elenco dei luoghi e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it), in occasione della 13^ edizione delle Giornate FAI d’autunno, sabato 12 e domenica 13 ottobre. Non è necessaria alcuna prenotazione e come riportato dagli organizzatori locali:

“L’itinerario di visita permetterà di scoprire le antiche e affascinanti strutture della torre , e del Palazzo feudale sui cui resti fu edificata la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta di Episcopia. Nell’antica cripta si conserva un interessante affresco raffigurante il patrono del paese San Mauro Abate.

Nei pressi, si potrà visitare l’imponente Palazzo Arcieri uno dei numerosi palazzi esistenti a San Mauro, costruito verso la fine del ‘700 da Gaetano Arcieri uno degli acquirenti del fondo di San Mauro, in passato adibito a sede Comunale, attualmente ospita il Museo della civiltà contadina e la “Casa della cultura”, spazi dedicati ad iniziative e mostre temporanee.

Una passeggiata per i vicoli del centro storico permetterà di immergersi nella storia di questo antico borgo.”

