Sabato, da Matera e Potenza Stop al genocidio e alle guerre

Le classi dirigenti mondiali sembrano oramai incapaci di gestire i conflitti tra legittimi interessi tra popoli e stati con il dialogo e la legittimazione delle istituzioni interanzionali. Tutto sembra degenerare in modo irreversibile verso un crescente bellicismo e violenze quale unico strumento possibile. La guerra in Ucraina che viene tenuta in vita nonostante ogni giorno che passa i fatti stiano lì a dimostrare quanto sia stato miope alimentare a monte le ragioni che hanno offerto il pretesto alla sciagurata invasione russa e quanto sia ulteriormente folle il proseguire su una strada senza sbocco. Ed ora lquella terra bruciata che sta diventando la striscia di Gaza rasa letteralmente al suolo dalla violenza del governo israeliano, con l’uccisione di oltre ventimila persone la quasi totalità costituità da bambini, donne e ciomunque civili inermi. Il tutto con il cosiddetto mondo civile e democratico che sta a guardare senza avere la capacità di opporsi all’oltranzismo del governo israeliano. Nemmeno un cessate il fuoco si riesce ad imporre ed invece che decidere sanzioni ad Israele -palesemente al di fuori delle norme internazionali- come fatto con la Russia, si continuano a fornire armi a chi assassina ogni giorno donne e bambini e si contribuisce alla delegittimazione dell’ONU. A fronte di questa incapacità dei leader occorre che l’opinione pubblica si mobiliti prima che sia troppo tardi e che la tragedia di una guerra mondiale arrivi nelle case di noi tutti, come si tenta oramai ad accreditare come cosa ineluttabile. Solo qualche giorno fa, infatti, Rob Bauer, presidente del Comitato militare della NATO, ha affermato che “dobbiamo renderci conto che vivere in pace non è un dato di fatto. Ed è per questo che noi (la NATO) ci stiamo preparando per un conflitto con la Russia”. Nuovi dottor Stranamore avanzano a fronte di una memoria per le tragedie passate che diventa sempre più labile e a fronte di una inedita capacità mediatica di manipolare gli orientamenti dei popoli. Ed è in questo ambito che sabato 24 febbraio sia a Potenza che a Matera si terranno due manifestazioni per chiedere a gran voce la Pace, la fine della guerrra in Ucraina e lo Stop al genocidio in corso a Gaza.

A Matera è previsto il raduno dei partecipanti alle 9,30 in Piazzetta Pascoli per poi procedere in corteo verso Piazza Vittorio Veneto con successivo presidio.l

A Potenza la manifestazione si svolgerà alle 18,30 in Piazza Mario Pagano