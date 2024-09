Sabato, cerimonia 81° anniversario dell’eccidio nazista di Matera

Dopo le intense attività che si sono sviluppate lo scorso anno per due giorni in occasione dell’80° anniversario dell’eccidio nazifascista di Matera, si torna -quest’anno- ad una più essenziale manifestazione commemorativa che si svolgerà sabato mattina. Il programma prevede: alle ore 9,00– la deposizione di corone nei tragici luoghi in cui furono trucidate le vittime, nell’ordine: Cippo via Lucana, lapide via Lucana (ex Società elettrica), lapide via Cappelluti (Camera di commercio), monumento ai Caduti della Guardia di finanza; ore 10,30- Chiesa Santa Chiara , celebrazione messa da parte del vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo; ore 11,30- in Piazzetta Pascoli, raduno di autorità, associazioni e cittadini con partenza corteo alle 11,45; ore 12,00- in Piazza Vittorio Veneto, deposizione corona di alloro dinanzi al monumento ai Caduti con Picchetto armato a cura delle Forze Armate e Forze di Polizia, quindi cerimonia conclusiva con interventi della Presidente dell’ANPI di Matera, Carmela Lapadula, del Presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Matera, del Presidente facente funzioni della Provincia di Matera, Emanuele Pilato e del Sindaco di Matera, Domenica Bennardi. La cerimonia sarà accompagnata, per quanto riguarda la parte musicale, dal Gran concerto bandistico Boleto di Nova Siri….a cui si spera sia stata fornita -da chi di dovere- una scaletta che ricomprenda anche la canzone simbolo della Resistenza, ovvero Bella ciao, per troppo tempo vergognosamente omessa.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.