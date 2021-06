Continua la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della cultura, delle opere e dei luoghi di ispirazione del poeta Albino Pierro. Sabato 26 giugno, alle 19,30, nella Casa Museo “Albino Pierro” di Tursi ci sarà la presentazione del progetto “CasaPierroonline”.

“Attraverso questa iniziativa –si legge in una nota– l’immagine, la storia e le opere del poeta saranno ancora più fruibili, sia in lingua italiana e che inglese, attraverso il sito web albinopierro.it.

Si è deciso, ancora una volta, di puntare su una progettualità volta alla valorizzazione della poesia e della casa museo. Dopo il Percorso culturale della Poesia Pierriana e il Percorso Culturale Digitale della Poesia Pierriana si è puntato a migliorare la fruibilità di entrambi attraverso il web. Un modo per favorire l’accesso alla Casa Museo con la possibilità di visionare già online le stanze della Casa Museo “Albino Pierro”, della Pinacoteca e del Museo della Poesia Pierriana, grazie a delle videoguide (in italiano e in inglese).

Inoltre è stato inserito un sistema di prenotazione online per programmare le visite al museo in presenza. Si tratta di uno step necessario per dare continuità a quanto fatto in questi anni al fine di rendere il patrimonio artistico del poeta fruibile anche digitalmente. La continua innovazione tecnologica e il costante impegno di digitalizzazione del percorso culturale, rappresentano un passo in avanti necessario per una fruizione universale della Casa Museo.

A tutto ciò si aggiunge anche la stampa di una brochure informativa, bilingue, che racchiude notizie della Città di Pierro, del Parco Letterario e dell’omonimo Centro Studi che proprio nelle settimane scorse ha rinnovato il consiglio direttivo, già composto dal presidente Franco Ottomano, Lucia Fatone, Maria Rita Pierro, Luigi De Lorenzo, Maria Pia Gentile, Giuseppe Labriola e Antonio Nigro a cui si aggiungono i nuovi soci: Leandro Domenico Verde, Antonio Lagala, Pasquale Musmanno, Vittoria Franchino, Giambattista Parciante e Francesco Gentiloni.”

Per il presidente Ottomano: “Albino Pierro, come tutti sanno, è apprezzato in Italia ma anche all’estero, per questo abbiamo ritenuto necessario allargare l’orizzonte e puntare sempre di più sulla doppia lingua, italiano e inglese. Ma soprattutto abbiamo ritenuto fondamentale continuare a valorizzare la poesia, Pierro e Tursi attraverso il web, che consente di raggiungere appassionati, curiosi e studiosi in ogni angolo del mondo”.

Sabato alle ore 19,30 in casa Pierro interverranno il presidente Franco Ottomano, il socio del Centro Studi “A. Pierro” Leandro Verde e il sindaco di Tursi Salvatore Cosma.”