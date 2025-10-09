Sabato a Matera, per la rassegna “Visioni e risonanze”, recital pianistico di Antonio Di Cristofano

Continuano gli appuntamenti del Lams di Matera. Il prossimo sarà sabato -11 ottobre, ore 20.00- nella chiesa di San Giovanni Battista, con ingresso gratuito senza prenotazione. “Protagonista del prossimo evento della rassegna 2025 “Visioni e risonanze“, -si legge in una nota- “sarà il pianista di fama internazionale 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐃𝐢 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐟𝐚𝐧𝐨, già graditissimo ospite della nostra stagione, musicista di lunga e consolidata carriera artistica. In programma capolavori di 𝐋𝐢𝐬𝐳𝐭, 𝐂𝐡𝐨𝐩𝐢𝐧, 𝐁𝐫𝐚𝐡𝐦𝐬, 𝐑𝐚𝐜𝐡𝐦𝐚𝐧𝐢𝐧𝐨𝐯 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐨𝐟𝐢𝐞𝐯 che verranno eseguiti nell’incantevole e suggestiva 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚, fiore all’occhiello del patrimonio storico artistico della Città dei Sassi.

Il “Prospettive Music Festival”, con questo nuovo appuntamento continua a proporre concerti di grande profilo musicale che sapranno incontrare il consenso del pubblico della Città dei Sassi.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.