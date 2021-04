Sarà lo chef Niko Sinisgalli, Ambasciatore della cultura enogastronomica della Basilicata e Matera 2019, il protagonista sabato mattina a Matera del mercato di Campagna Amica di Coldiretti.

Per l’occasione presenterà il suo ‘Don Mario‘, una pasta fresca accompagnata da un sugo semplice e speciale al pomodoro dalla ricetta segreta, preparato con ingredienti della filiera di “Io sono lucano”, il marchio di Coldiretti, gestito dalla cooperativa “La nuova aurora”.

L’evento, che vedrà la preparazione e la presentazione del piatto -è in programma sabato alle ore 12,00 – nel rispetto delle norme sanitarie Covid.

“ Tutti conosciamo questo magico piatto delizioso dal profumo tradizionale e dal sapore del futuro – evidenzia Coldiretti Basilicata – gustoso, profumato, soffice, amato da tutto il mondo e pronto per essere esportato in migliaia e migliaia di quantità all’estero in formato famiglia al dettaglio ed in preparazione anche per il mercato Horeca.

Il noto chef originario proprio di Matera, infatti, sta lavorando ad una joint venture con ‘La Nuova Aurora’, cooperativa promossa dalla Coldiretti Basilicata, per portare il piatto in tutto il mondo, attraverso una confezione famiglia pronta per 5 persone. Basterà cuocere la pasta, aggiungere gli ingredienti e degustarla. La salsa è già pronta e tutto il pacco è realizzato con i prodotti degli agricoltori di Campagna Amica.

In un momento in cui l’Horeca sta sperimentando nuovi fenomeni come il food delivery e l’asporto, lo Chef Sinisgalli e Maria Rosito, manager nel settore agroalimentare approfittano di questo momento di confinamento per far crescere i rapporti con l’estero che li lega alla vendita del loro prodotto d’eccellenza, il ‘Don Mario’. Un piatto degustato da vip di tutto il mondo come Dalai Lama, Liam Neeson, Richard Gere, Gerard DePardieu, Sofia Loren e molti altri. Un piatto che unisce il sapore del futuro al gusto del passato.”

“Il punto di forza di questa golosità è che la salsa insieme con gli altri ingredienti – aggiunge Coldiretti Basilicata – vengono prodotti totalmente con materie prime di qualità ed una fondamentale attenzione all’ambiente. Per le materie prime, infatti, non vengono utilizzati pesticidi e la confezione è totalmente plastic free. Un piatto portavoce del verbo green. Una linea pensata appositamente per i professionisti della ristorazione, e della gastronomia per offrire loro la massima qualità che si possa trovare nel mercato.”

“La riconversione è stata sempre la chiave di volta per non interrompere il ciclo industriale nella storia dell’economia mondiale – aggiunge Maria Rosito – ed io rimanere a guardare, anche no, come si suol dire in questo momento storico”.