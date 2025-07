Sabato 5 luglio mostra personale Now, Forever di Louis Schreyer

Sabato 5 luglio 2025, alle ore 19.00, presso la Chiesa di Sant’Eligio di Matera, in occasione del finissage della mostra personale Now, Forever di Louis Schreyer, sarà presentato il catalogo ufficiale dell’esposizione. L’evento, promosso dalla Galleria Opera Arte e Arti in collaborazione con Chiesa Sant’Eligio Artistic Lab, si inserisce nella rassegna Percorsi contemporanei tra luoghi e radici, progetto ideato dal direttore artistico Enrico Filippucci.

Artista multidisciplinare di origini tedesche e austriache, che opera tra Londra e Berlino, Louis Schreyer presenta il progetto Now, Forever, documentato in un catalogo a cura di Cordelia Grierson, con progetto grafico di Axel Lagerborg.

L’opera invita a intraprendere un cammino silenzioso lungo la costa della Basilicata, trasformata da Schreyer in una tela naturale, viva e mutevole, attraverso i suoi gesti e i suoi passi sulla sabbia. L’artista ha disegnato visioni effimere che, pur destinate a svanire con la marea, si imprimono nella memoria: tracce sospese tra visibile e invisibile, tra tempo e ricordo. Questa poetica si ritrova anche nelle sue opere pittoriche, realizzate con sabbia e colore acrilico.

Interverranno Enrico Filippucci, Direttore Artistico; Cordelia Grierson, Curatrice e l’artista. Sono previsti i saluti istituzionali.

Saranno presenti: Marco Galvan, Autore del testo critico; Jocelyn Campbell, Responsabile della progettazione della colonna sonora del video e Axel Lagerborg, Grafico.

L’evento è patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera, dal Comune di Matera, dall’APT (Azienda di Promozione Turistica) della Basilicata e dalla Fondazione Matera–Basilicata 2019.

Finissage

Artista: Louis Schreyer

Titolo mostra: Now, Forever

Rassegna: Percorsi contemporanei tra luoghi e radici

Progetto mostra: Enrico Filippucci

Organizzazione: Opera Arte e Arti, Matera

Curatrice: Cordelia Grierson

Testo critico: Marco Galvan

Colonna sonora video: Jocelyn Campbell

Progetto grafico: Axel Lagerborg

Fotografie: Antonello Di Gennaro, Louis Schreyer

Spazio espositivo: Chiesa di Sant’Eligio, Piazza Sant’Eligio (Via del Corso), Matera

Ingresso libero

