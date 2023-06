Sabato, 3^ giornata del Matera Fiction con Elena Sofia Ricci e Nino Frassica

Nel mentre è in corso la seconda giornata della prima edizione del MATERA FICTION, osservatorio sulla serialità televisiva internazionale, con Giove pluvio che si accanisce sulla Città dei Sassi (fortuna che il programma pomeridiano è tutto all’interno del Teatro Guerrieri), ecco ciò che accadrà nella terza giornata, domani sabato 3 giugno. “Tra gli intenti di fondo, –si anticipa in una nota– quello di rileggere e favorire la multietnicità, la valorizzazione dei territori, i cambiamenti nello sviluppo sociale ed economico, la memoria storica, la riscoperta delle aree interne facendo, dell’attuale Basilicata, così come la storia la descrive, la proiezione di quella che è stata nel tempo, ossia un crogiolo di culture, etnie, credenze. Personaggi, trame, ambientazioni, temi e tendenze si fanno argomenti di studio e approfondimento sorvolando, in questa edizione, tanto sull’America latina con la presenza del Brasile e dell’Argentina, quanto sull’area mediterranea per la quale sono presenti Algeria, Tunisia e Turchia. Un punto forte del programma sarà la curiosissima, inedita, originale mostra che omaggia, con materiale rarissimo, la Basilicata attraverso lo sceneggiatore e scrittore di origini lucane Carlo Alianello e il “re degli sceneggiati televisivi” Anton Giulio Majano. E parlando di telefilm targati RAI, non potrà mancare il Capo struttura RAI fiction Michele Zatta, responsabile delle produzioni internazionali

Tanti i nomi illustri di cinema e televisione italiana tra cui Elena Sofia Ricci che parteciperà ad un incontro su origini e modelli della lunga serialità televisiva e Nino Frassica che prenderà parte ad un panel sui format italiani di successo. Nino Frassica & Los Plaggers durante la serata daranno vita ad un concerto animando Piazza S. Francesco.”

sabato 3 giugno

CINEMA COMUNALE GERARDO GUERRIERI

ore 17

Gli incontri

LA CANZONE NELLE SERIE TV

Forme narrative e modelli produttivi

partecipa

GIANNI SIBILLA

(direttore del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano)

LA LUNGA SERIALITÀ TELEVISIVA

ORIGINI E MODELLI

partecipa

DANIELA CARDINI

(docente Linguaggi della TV e Format e serie tv all’Università IULM di Milano)

Interventi

ELENA SOFIA RICCI, attrice

ore 19

I format italiani di successo

DON MATTEO (RAI 1)

partecipano

NINO FRASSICA

FRANCESCA TURA

Produttore RAI della serie

conduce Barbara Capponi giornalista TG1

ore 21

Piazza S. Francesco

(in caso di pioggia l’evento avrà luogo presso il Cinema Teatro Guerrieri)

Televisione oltre… Sonorità

Concerto di

NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS

Durante gli intervalli degustazione gratuita di prodotti tipici per gli spettatori