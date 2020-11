Sabato 28 novembre, torna ad esibirsi -in prima serata e in diretta- su Canale5- Dino Paradiso – per la finale della popolare trasmissione “Tu si che vales” che vede come giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, oltre ad una giuria popolare, formata da cento elementi con a capo Sabrina Ferilli.

Ovviamente nell’occasione è richiesto un grande scatto di amor patrio-lucano a sostegno di Dino, ambasciatore di questa nostra regione, votando per lui sul sito mediaset.it, scaricando gratuitamente l’app Mediaset Play, oppure inviando un sms al 477.000.4 con il suo nome e/o con il codice che gli verrà assegnato durante la trasmissione.

Dunque non prendiamo impegni per sabato prossimo, e come scrive Dino sul suo profilo “ordinate una pizza, una paio di Peroni e poi vi dovete solo sedere 😂❤️”. …..divertirvi e votare!