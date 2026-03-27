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Sabato 28 marzo, presentazione del libro “Le passioni di un decennio” di Enzo Santochirico

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

A Matera, domani sabato 28 marzo -alle 17,30- presso l’Unahotels MH Matera – Borgo Venusio, si terrà la presentazione del libro “Le passioni di un decennio. Politica e cultura a Matera” di Vincenzo Santochirico. “Dieci anni che hanno cambiato Matera.” – scrive l’autore– “Dal 2015 al 2025 la città ha vissuto una delle stagioni più intense della sua storia recente: Capitale Europea della Cultura, sviluppo turistico, nuove aggregazioni politiche, trasformazioni profonde. “Le passioni di un decennio” raccoglie una parte dei miei interventi, riflessioni e discorsi pubblici di che in questi anni ho fatto , osservando, interpretando e raccontando i cambiamenti della comunità materana con uno sguardo libero e autonomo.”  La sottolineatura e l’ambizione è quella di fornire una occasione che sia “Non solo memoria, personale e collettiva, ma chiave e strumento per leggere il presente e immaginare il futuro. Un’occasione per riflettere su uno dei periodi più intensi della storia recente della città: dalla Capitale Europea della Cultura allo sviluppo turistico, fino alle trasformazioni politiche e sociali che ne hanno ridefinito identità e prospettive.”
A dialogare con l’autore un ricco parterre: Cosimo Latronico, Daniele Manca, Michele Somma e Fernando Mega.
Con i saluti istituzionali di Vito Bardi, Francesco Mancini e Antonio Nicoletti, oltre alle testimonianze di Elisabetta Sgarbi, Giancarlo Chielli, Roland Sejko e Dino Paradiso. Per “un momento di confronto aperto tra politica, cultura e territorio.
Un’occasione per capire dove siamo arrivati e in quale direzione possiamo e dobbiamo andare.”

 

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Vito Bubbico
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