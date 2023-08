Sabato 26 agosto a Potenza la finale di Miss Italia Basilicata

Tutto pronto per la finalissima di Miss Italia in Basilicata. Sabato 26 agosto, sarà la città di Potenza ad ospiare la finale regionale del concorso di bellezza più celebre del Paese che decreterà la vincitrice del titolo di Miss Basilicata. In piazza Mario Pagano, alle ore 20.30, saranno anche nominate Miss Eleganza, Miss Cinema Dr. Kleein, Miss Sport Givova e Miss Social che diventeranno anch’esse prefinaliste nazionali di Miss Italia. Special guest e madrina della serata sarà la soubrette e showgirl Pamela Prati.

L’evento è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Potenza. Condurrà la serata Christian Binetti, mentre saranno ospiti il tenore Luigi Cutrone e l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in “Quo vado” e protagonista della puntata di Forum più visualizzata, con le sue esilaranti incursioni. L’hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.