L’associazione Genitori H ventiquattro di Matera che si occupa di disabilità a 360°, grazie al prezioso contributo del Centro RHAM medical group con il direttore artistico Paolo Irene e tutto lo staff di volontari, tra cui Doriana Pasquino, Nicoletta Ricciardi e l’artista Michele Noviello dell’associazione Lacaposcioc a.s.d.: organizzano il 25 settembre 2021 con inizio alle ore 18,00 la 2° edizione del Dis-ability Pride.

Un evento unico nel suo genere che viene riproposto per sensibilizzare la comunità verso la disabilità; una parata solidale che vedrà protagonisti i ragazzi con varie disabilità insieme a tutta la cittadinanza.

La manifestazione con il tema “la luce interiore di ognuno di noi “sarà accompagnata da artisti di strada, band itineranti e molte altre sorprese.

Il corteo partirà dal piazzale del Comune di Matera alle ore 18,00 proseguirà verso Piazza Matteotti, via Roma , via Lucana, via Rocco Scotellaro, via Del Corso per terminar in Piazza Vittorio Veneto.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione rispettando il distanziamento sociale secondo le normative vigenti.