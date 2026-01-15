Sabato 24 gennaio a Marconia una nuova presentazione per il libro “Teorema Boikena”.

Sarà presentato a Marconia sabato 24 gennaio alle 18.30 presso presso la sede del Centro Culturale Artistico Magna Grecia in piazza Elettra, il libro di Giuseppe Dalessandro, Teorema Boikena”

Dopo le soddisfazioni per l’autore, e la casa editrice, raccolte in giro per la Basilicata e non solo, nel 2025 appena concluso, Teorema Boikena continua ad incontrare il suo pubblico nel nuovo anno.

Il libro ha un impianto narrativo solido e avvincente costruito attorno a un personaggio intrigante, il giornalista/investigatore Luca Laudadio, e conquista perché capace di mescolare sapientemente, e con un ritmo incalzante, tutti gli ingredienti di una storia: indagini, dinamiche sentimentali e un finale che sorprende. Ma il progetto narrativo di Dalessandro va oltre tutto questo, che è già molto, perché utilizza l’indagine come pretesto per indagare aspetti individuali dei protagonisti, cifra dei polar, e aspetti antropologici di una cultura locale troppo spesso considerata negativa perché valutata con categorie rigide del giusto o sbagliato, senza poter entrare in profondità di una valutazione chiara capace di mantenere insieme tutti gli aspetti come quello, per esempio, della solidarietà e della vicinanza tipiche delle piccole comunità. Nella narrazione dell’autore di “Teorema Boikena” la sensibilità di considerare questa complessità diventa la bussola di una scrittura riflessiva, sottile e scrupolosa che non sacrifica il dettaglio, elemento spesso risolutivo di puzzle esistenziali o investigativi.

A Marconia, dopo i saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Pisticci Antonio De Sensi, e dell’editrice Gabriella Lanzillotta, il presidente del Centro Culturale Artistico Magna Grecia Giovanni Di Lena dialogherà con l’autore Giuseppe Dalessandro.

Giuseppe Dalessandro, nato a Miglionico (MT), ha svolto studi economici e ricoperto vari incarichi politici, tra cui quello di sindaco della sua città. Da sempre è impegnato nel sociale e nell’associazionismo culturale. Appassionato lettore, è anche grazie allo stimolo di rinomati amici scrittori che ha deciso di uscire allo scoperto con questo suo primo romanzo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.