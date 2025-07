SABATO 19 LUGLIO A LEUCA IL FESTIVAL ARMONIA

Sabato 19 luglio (ore 20:00 | ingresso libero), nel piazzale antistante la Basilica di Santa Maria De Finibus Terrae a Leuca, il cammino dell’undicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto prosegue con un appuntamento speciale che vedrà protagonista Adania Shibli, scrittrice palestinese dall’inconfondibile stile poetico e civile. Il festival, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’associazione NarrAzioni, con la direzione artistica di Mario Desiati, è realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e di BPER Banca, ed è quest’anno dedicato al tema Leggere porta il tuo sguardo lontano.

Dopo aver ospitato Daniel Pennac, Paolo Rumiz, Tahar Ben Jelloun e Patrick Zaki, la sezione Discorsi Mediterranei accoglie quest’anno una delle voci più coraggiose della letteratura contemporanea. Adania Shibli presenterà “Sensi”, suo romanzo d’esordio uscito per la prima volta in Italia nel 2007 (titolo originale Masās) e appena ripubblicato per La nave di Teseo. Un’occasione per riflettere su identità, memoria e condizione palestinese, al centro di tutta la sua opera. Classe 1974, autrice di romanzi, racconti, opere teatrali e saggi, ha vinto il premio Qattan Young Writer’s Award-Palestine (2001 e 2003). A Leuca dialogherà con Monica Ruocco, docente di Lingua e letteratura araba all’Università di Napoli “L’Orientale” e traduttrice del suo romanzo più recente Un dettaglio minore (Tafsīl thānawī), arrivato in Italia sempre grazie a La nave di Teseo e finalista al National Book Award 2020 e all’International Booker Prize 2021. Impegnata nella ricerca accademica e nell’insegnamento in diversi atenei in Europa nonché nell’Università di Birzeit in Palestina (2012-2018), attualmente è co-curatrice della Bergen Assembly 2025 in Norvegia.

La serata, organizzata in collaborazione con Parco Culturale Ecclesiale de FinibusTerrae, con il contributo del Comune di Castrignano del Capo e il supporto di Cantine Fiorentino e Caroli Hotels, sarà anche l’occasione per premiare la vincitrice o il vincitore del concorso Alan Kurdi, rivolto alle scuole superiori sul tema delle migrazioni. Venerdì 18, nel pomeriggio, Adania Shibli sarà a Lecce, protagonista di una delle lezioni di Suole di vento, progetto curato da Salvatore Tramacere e Alessandro Toppi nell’ambito della diciannovesima edizione del festival internazionale Teatro dei Luoghi di Koreja.

Discorsi Mediterranei si è trasformato in un vero e proprio spin-off, diventando un festival autonomo dedicato alla riflessione sulle tematiche socio-politiche del Mediterraneo. Organizzata con ARCI Cassandra, con il sostegno del Dipartimento Politiche europee e Cooperazione internazionale della Regione Puglia, la manifestazione si articolerà in altri due appuntamenti principali: il primo si è tenuto a giugno a Specchia e il secondo si terrà in settembre a Patù, oltre all’incontro di Leuca, che rappresenta dunque un punto di incrocio e dialogo con Armonia.

Lunedì 21 e martedì 22 luglio dalle 20:30 in Piazza Castello ad Alessano si alterneranno Noemi Abe, con “Damè. Non si fa” (Bompiani), esordio delicato e potente, che racconta il desiderio e la scoperta del corpo attraverso lo sguardo di una giovane donna cresciuta in una famiglia silenziosa e disgregata e Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), un libro profondo che intreccia autobiografia, riflessione sul mestiere di scrivere e memoria familiare, che riceveranno il Premio Armonia BPER, rispettivamente nelle categorie Debutto 2025 e Scrittura e lavoro culturale (lunedì) e l’autore bestseller di thriller storici Marcello Simoni con “La torre segreta delle aquile” (Newton Compton), e Teresa Ciabatti con “Donnaregina” (Mondadori), romanzo intimo e tagliente su maternità, senso di colpa e memoria (martedì).

Il festival proseguirà poi a Castrignano del Capo (4 e 5 agosto) con Gabriella Genisi, Vittorio Lingiardi, Giuliana Salvi e Maurizio Mannoni e a Specchia (18 e 19 agosto) con Manuela Maddamma, Michela Ponzano, Chiara Marchelli e Chiara Valerio.

Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto è ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’associazione Narrazioni, con la direzione artistica di Mario Desiati, in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Premio Strega, Premio Italo Calvino, Fondazione Parco Culturale Ecclesiale de FinibusTerrae, Forum Carta di Leuca – A mediterranean embrace of peace, Tina Lambrini – Casa Comi, Polo Biblio-Museale di Lecce, Diffondiamo idee di valore, Conversazioni sul futuro, Cantina Fiorentino, Geminiano Cozzi Venezia 1765 con il sostegno di Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e BPER Banca e con il contributo dei comuni di Presicce-Acquarica, Alessano, Specchia, Patù, Castrignano del Capo e il supporto di alcuni sponsor privati. Media partner L’Indice dei libri del mese, Radio Peter Pan, RadioVenere, Border Radio, OraComunica e Coolclub.