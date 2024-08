Sabato 17 è festa non stop a Canneto Beach con il deejay Albertino!

Pronti? Fans da Puglia, Basilicata, Calabria e non solo ( alla passione per la sua musica non ci sono confini) pronti per la festa che domani sera è in programma al Canneto Beach a Marina di Leporano ( Taranto ) per ballare e cantare fino al mattino su tanti brani di successo, che hanno scaldato discoteche ed estati di giovani di ieri, di oggi e domani. Il dj Albertino, tra le colonne di radio dee jay,è di casa dalle nostre parti e quando arriva è il tutto esaurito. Parlare della sua biografia, e ricordare che ”Albertino” è lo pseudonimo di Sabino Alberto Di Molfetta, è superfluo. Come pure fare il copia e in colla dalle pagine social. Ma ci piace citarne alcuni spaziando da Your love is crazy del lontano 1991 passando negli anni per Boom Boom Boom , Dont’ stop movin a Wonderland alle tante ”Super” delle playlist. Albertino ”un nome, una garanzia ” come riporta la pubblicità per quando continua a far vedere ”on line” e ”on air” da solo o in compagnia di Fargetta, Molella e Prezioso (alcuni dei quali in concerto tra Ferrandina e Marina di Ginosa) che si esibiranno il 24 agosto a Molfetta ( Bari) per il Deejay Time celebration, nell’ambito dell’Oversound Music Festival. Un’altra festa. Ma prima al Canneto Beach…



NELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO DOPPIA FESTA CON MATTEO BORGHI E ALBERTINO

Il 14 e il 17 agosto al Canneto Beach arrivano due straordinari protagonisti della musica e dell’intrattenimento.

Parola d’ordine: «energia». Quella di un vulcano del divertimento come Matteo Borghi ( si è esibito il 14 agosto) e di un pezzo di storia della musica e dell’intrattenimento come Albertino. Saranno loro gli ospiti di questa settimana al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, per la rassegna “Canneto Sound Fusion” con la partnership di ITS Academy Mobilità.

Sabato 17 (apertura porte ore 23) sarà la volta di Albertino: disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio noto al grande pubblico. Parallelamente alla sua attività di conduttore radiofonico e televisivo, Albertino suona nei migliori club italiani. Il suo debutto radiofonico è del 1978 a Radio Music, piccola emittente dell’hinterland milanese che – qualche tempo dopo – Claudio Cecchetto trasformerà in Radio Deejay. Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ‘90 il suo “Deejay Time” diventa il programma culto della radiofonia italiana. A seguire, grazie all’incredibile popolarità raggiunta, diventa anche una grande produzione live che lui stesso porta in scena in tutta Italia, insieme ai suoi amici inseparabili Fargetta, Molella e Prezioso. Nell’estate del 1998 il “Deejay Time” si trasferisce in televisione grazie ad “Italia Unz”, tutti i giorni su Italia Uno. Nel frattempo le compilations Deejay Time e Deejay Parade vendono più di 5 milioni di copie. Tra il 1996 e 1997, insieme al fratello Linus, Albertino conduce la domenica pomeriggio di Italia1 con il programma “Volevo Salutare”.

Nella sua straordinaria carriera, si ricordano anche la creazione e conduzione dell’evento “Dance Award”, il tormentone “Ooookey. VaaaaBene” che approda a Zelig e dal quale nascono due libri con Digei Angelo, gli altri programmi radiofonici, i tour per l’Italia in consolle, l’esperienza come giudice nel talent show “Top Dj” e la musica che suona nei migliori club e festival italiani e non solo. Grazie all’innovazione del suo modo di comunicare Albertino ha anche ricevuto una citazione presso la prestigiosa Accademia della Crusca. A seguire si balla anche con Alex Pisconti e Giorgio Vinciguerra. Prevendite con riduzione già disponibili sull’app Canneto Beach.



E alla vigilia di ferragosto c’era stato Matteo Borghi

Si comincia mercoledì 14: nella Notte di Ferragosto cena spettacolo (ore 21) con Matteo Borghi. Intrattenitore e cantante, è affidata a lui l’animazione della serata più attesa dell’estate. Ha collaborato con artisti del calibro di Peppino di Capri, Umberto Smaila, Giorgio Panariello, mentre ha lavorato con Enrique Iglesias per la promozione del singolo Rhythm Divine in qualità di corista e ballerino. Senza dimenticare la collaborazione con Emilio Estefan e Kike Santander, produttori di hit mondiali. Nella sua carriera, si è esibito nei migliori club nazionali e internazionali e, sin da giovanissimo, gira il mondo cantando. Il suo spettacolo passa dalla musica latina alla dance anni ’90, includendo i più grandi successi italiani dagli anni anni ’60 in poi. Con lui la festa è assicurata. Sa cantare in sei lingue diverse, arabo compreso, e sul palco sa come far emozionare il pubblico con la sua voce. A seguire, il party continua sino a tardi, complice l’aftershow con il dj set di Alex Pisconti.



