Sabato, 13 luglio, nei Sassi di Matera sarà “Ferroluglio”

Incentivare la promozione dell’artigianato e dell’enogastronomia locale, aumentando l’offerta turistica con un itinerario disegnato nel cuore dei Sassi, al rione “Pianelle”. È questo l’obiettivo di “Ferroluglio”, sagra promossa per la prima volta dalle associazioni di categoria nei rioni di tufo di Matera. “Ferroluglio -si legge in una nota dell’amministrazione cittadina che sostiene l’evento- si svolgerà in un percorso espositivo di eccellenze dell’artigianato locale, alimentare e artistico, a beneficio di turisti e residenti. Dopo l’approvazione della Giunta comunale, si parte sabato prossimo alle ore 19. L’evento, grazie agli artigiani locali del comparto alimentare, permetterà ai cittadini materani e ai turisti di degustare le prelibatezze locali preparate secondo antiche ricette della tradizione locale; sarà possibile apprezzare la arte dei maestri artigiani di Matera, nella realizzazione di manufatti della tradizione lucana e materana. L’evento prevede anche l’allestimento di banchi e laboratori esperienziali, che permetteranno ai visitatori di condividere alcune delle fasi lavorative, facendo loro apprezzare le tecniche e i materiali usati. Il programma prevede per sabato 13 luglio(evento gratuito): alle ore 19 lo spettacolo comico sulla Matera degli anni ’50, presso la corte del Sant’Angelo; alle ore 19.30 i saluti istituzionali del sindaco Bennardi e l’apertura dell’esposizione degli artigiani nella piazzetta di “Più Sud” e sulle scale antistanti la piazza di rione Pianelle. Ci saranno stand di street food in collaborazione con Più Sud e alle 21.30 uno spettacolo live con musica folkloristica. Durante l’evento i partecipanti potranno degustare prelibatezze locali, preparate secondo antiche ricette tradizionali. Questo connubio tra arte e gastronomia, contribuirà a creare un’atmosfera ricca di colori. Domenica 14 luglio (evento a pagamento): attività esperienziali in collaborazione con “Matera Dreamin”, da svolgersi nella mattina e nel pomeriggio.” «Ferroluglio, frutto di una collaborazione tra le associazioni di categoria e l’Amministrazione comunale –spiegano il Sindaco Domenico Bennardi e l’assessora Lucia Gaudiano– ci permetterà di potenziare l’offerta turistica dei Sassi durante la stagione estiva, quando anche chi si trova al mare potrà essere coinvolto in una serata originale tra i nostri meravigliosi Sassi. Dopo questa prima edizione sperimentale si aprirà un confronto proficuo con le associazioni, per perfezionare l’organizzazione e rendere la sagra Ferroluglio un appuntamento fisso annuale nei Sassi».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.