Rumore al Sud. Omaggio delle Officine Popolari lucane ad Antonio Infantino

E non poteva essere altrimenti con ‘’mest’’ Pietro Cirillo , il musicista lucano,un maestro, che quanto a ricerca, approfondimenti e sperimentazione per la musica della tradizione e delle radici, proprio non si risparmia. L’uscita dell’ultimo lavoro ‘’ Rumore al Sud’’ parte da Tricarico per raggiunge il Sud, il Mediterraneo, con gli amici delle Officine Popolari Lucane e con l’apporto di musicisti lucani di adozione come Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Nando Citarella, Mimmo Cavallaro. Non abbiamo ancora ascoltato il lavoro di Cirillo, che sarà in concerto il 1 maggio a Senise (Potenza) e il 10 allo scalo di Garaguso, Grassano e Tricarico. Gli auguriamo un grande tour di successi e magari l’esibizione sui palchi di eventi che valorizzano la grande musica tradizionale del Sud.



RUMORE AL SUD: IL NUOVO ALBUM DEL GRUPPO “OFFICINE POPOLARI LUCANE”

Lo scorso 18 aprile ha segnato un momento importante per la musica popolare italiana con l’uscita dell’album “Rumore al Sud”, una straordinaria opera creata dal musicista lucano Pietro Cirillo. Questo progetto è un tributo ad Antonio Infantino, la cui eredità culturale ha lasciato un segno nel patrimonio musicale del Sud Italia, in particolare nella tradizione di Tricarico.

Il titolo trae ispirazione da un festival tenutosi a Trani nei primi anni 2000, un evento significativo per Cirillo e la musica.

“Questo lavoro è il risultato di anni di ricerca e riflessione, mirato a unire amici e colleghi nel celebrare la musica del Sud. Rumore al Sud vuole essere un abbraccio collettivo” – afferma Cirillo – “un’armonia di cuori che testimonia il potere unificante della musica”.

“Rumore al Sud” non è dunque solo un album; è un abbraccio sonoro che unisce le voci della musica popolare italiana, creando un dialogo tra 18 artisti che insieme raccontano le tradizioni musicali delle regioni meridionali. Storie e suoni in nome di un mosaico sonoro unico.



L’album esplora l’identità vibrante del Mezzogiorno, attraverso un dialogo sonoro che intreccia voci e sonorità provenienti da Lucania, Sicilia, Salento, Sardegna, Calabria, Gargano e Campania. Ogni brano è una finestra su un mondo sonoro ricco di sfumature.

Il “Grande Cerchio Sonoro” formato da Cirillo ei suoi collaboratori offre un viaggio coinvolgente. Tra gli artisti, possiamo citare: Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Nando Citarella, Mimmo Cavallaro.

“Rumore al Sud” invita a riconnettersi con le proprie origini e diventa un catalizzatore di rinascita, evidenziando la forza delle tradizioni popolari. Cirillo sottolinea che “questo album è un grido di terra, un’eco di anime ribelli”.

Inoltre, l’album vanta una prefazione del maestro Pancrazio Toscano, che fornisce un contesto storico e culturale per comprendere l’importanza di Infantino. Gli arrangiamenti sono curati da Gianluca Sanza e il mix da Rocco Sante Sabia.

La distribuzione è gestita dalla CNI Musica, confermando l’impegno nella diffusione della musica popolare italiana. Questo progetto invita a un viaggio sonoro ricco di storie e radici profonde.

In copertina una giovane ballerina, che oltre ad essere simbolo della continuità culturale e dell’identità nella musica popolare, è un invito a danzare insieme in questo grande cerchio di suoni ed emozioni.

Dal 22 aprile, il CD “Rumore al Sud” sarà disponibile nei negozi di musica e può essere acquistato anche tramite spedizione. Per ordinarlo, basta inviare un’email all’indirizzo distribuzione@cniunite.com, includendo il proprio indirizzo e i dati personali, così da poter essere ricontattati dallo staff di Compagnia Nuove Indye.

Queste invece le prime date del Tour: primo maggio a Senise e 10 maggio a Scalo Grassano Garaguso Tricarico.