Ruggieri, poeta rocker, infiamma Ferrandina con Mistero e Contessa

Due ore piene di concerto in piazza Plebiscito a Ferrandina, venerdì 18 agosto, con una piazza strapiena e fans venuti da fuori regione che lo seguono un po’ ovunque come Dario Farinola e la sua comitiva da Molfetta ( Bari), che hanno cantato a memoria tutte le canzoni in scaletta. E i fans locali non sono stati da meno, sottolineando con applausi la scaletta proposta da Enrico e The Supersonics ( di nome e di fatto) per la ” Rivoluzione tour 2023”, cominciata con la contraerea di ” Non sparate sul cantante” e proseguita tra le esperienze e i successi musicali di quel ragazzo milanese, che di strada ne ha fatta tanta. Album su album, passando- sintetizziamo- per brani come ” Il primo amore non si scorda mai, Il portiere di notte, Il futuro è un’ipotesi, Ti avrò, Nuovo Swing,Primavera a Sarajevo, Polvere,Quello che le donne non dicono (portato al successo anche da Fiorella Mannoia), Il mare d’inverno,La rivoluzione, L’America, Rock Show Primavera a Sarajevo , Il mare d’inverno, Mistero… ” e tanti altri. Pezzi che hanno aperto al rock, al progressive e ad altri generi che hanno infiammato e fatto riflettere la piazza. E sì perchè Enrico quando scrive sul foglio bianco, come ha detto, e poi si siede al pianoforte per tirare fuori una nuova canzone, non può ignorare quello che accade intorno.



Cosi ha ricordato gli italiani reclusi, rimessi in libertà e quelli che l’ attendono come Enrico ‘Chico” Forti detenuto da 20 anni negli Stati Uniti, con l’accusa di omicidio. E c’è un movimento innocentista che si batte per la sua liberazione. Sofferenze, solidarietà, solitudine come quella degli ammalati di Alzheimer, che segnano anche chi li deve accudire. Tanto da invitare la piazza ad aiutare genitori, amici, che si trovano in quella condizione di disagio. E con ” Dimentico”, brano di recente produzione, ha cantato quel dramma. Ruggieri e la sua band non si sono risparmiati e hanno offerto uno spettacolo nello spettacolo, tirando fuori il massimo e oltre da chitarre, batteria, tastiere, con una scarica di adrenalina, che è finita con il ringraziare la ”peculiarità” della comunità ferrandinese capace di fare sistema. ”Comitato festeggiamenti San Rocco, Pro Loco, il sindaco tutti uniti per uno stesso obiettivo- ha detto Ruggieri- e questo non sempre accade…”. Una pubblica attestazione di stima, che può essere d’esempio per raggiungere- risorse permettendo- qualsiasi obiettivo. E a Ferrandina di progetti se ne stanno portando avanti davvero e non è un Mistero…



La giunta guidata da Carmine Lisanti, e ci limitiamo al cartellone di eventi, ha messo mano alla tasca e alla programmazione. Il concerto di Enrico Ruggieri, nell’ambito della festa di San Rocco, è stato finanziato dall’Amministrazione comunale. E l’apprezzamento per la scelta del musicista si è visto in piazza, con la ” Fine del mondo”, ”Mistero” e quel ” Contessa” che ha ricordato il vecchio successo con i Decibel… dando spazio al vecchio rullante, al basso con sonorità anni ’70 e alla chitarre funcky e rock and roll. Roba da fuochi di artificio per quanti hanno memoria ed eredità del clima di piazza della Prima Repubblica e di un’altra ”Contessa” incisa da Paolo Pietrangeli. Enrico Ruggieri e i Supersonics hanno infiammato la piazza, con un arrivederci, confermato anche con saluti, strette di mano e foto a concerto finito. Una pagina di amicizia,di cultura dell’accoglienza e di buona musica scritta a Ferrandina…



Il Testo di ”Contessa”

Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te

Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero bignè

Vuoi solo le cose che non hai

parli delle cose che non sai

cerchi di giocare ma non puoi

pensi solamente ai fatti tuoi

Chi sei contessa?

Tu non sei più la stessa

Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù

Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più

Ma vorrei soltanto averti qui

sei accattivante già così

ti difendi con il D.D.T.

fai pesare troppo quei tuoi “sì”

Chi sei contessa?

Tu non sei più la stessa

Pensi che ogni cosa di concreto sia da riferire a te

tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c’è

Ma nel tuo castello come va?

Vivi la tua vecchia nobiltà

non sai neanche tu la verità

vendi a caro prezzo la realtà

Nel tuo castello come va?

Vivi la tua vecchia nobiltà

non sai neanche tu la verità

vendi a caro prezzo la realtà

d energia.





RUGGIERI CON DARIO FARINOLA DALLA PAGINA SOCIAL DEDICATA