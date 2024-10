Rotary club Torre Guevara di Potenza, in piazza domenica per la Polio day

Una colazione per la vita, è l’iniziativa di questa domenica 27 ottobre, a partire dalle 9,00 in piazza Mario Pagano e in piazza Torre Guevara, attraverso la quale il club potentino Rotary Torre Guevara scende in campo per la lotta alla poliomenite nell’ambito delle iniziative rotariane organizzate per la giornata mondiale Polio day. “Insieme al club di Venosa – ha sottolineato il presidente del club potentino Francesco Telesca – abbiamo organizzato questo evento ognuno nei propri territori pensando a una raccolta fondi attraverso la vendita di un pack di biscotti e latte dei nostri produttori lucani e anche soci rotariani, il cui ricavato andrà per l’eradicazione della poliomenite. Una domenica a servizio ci tengo a dire con soddifazione che siamo anche nel piazzale della Torre Guevara, simbolo delle battaglie di riqualificazione che ha fatto il nostro club ed è motivo di orgoglio e insieme ai soci ci occupiamo personalmente della distribuzione e della vendita delle colazioni tutte made in Basilicata, il cui ricavato è devoluto a questa importante causa. Questo non è solo un momento celebrativo per sostenere i progressi fatti per l’eradicazione della polio grazie al Rotary ma soprattutto per sottolineare che non bisogna abbassare ancora la guardia, in alcuni paesi la copertura vaccinale non è ancora ottimale e purtroppo come è stato evidenziato anche l’attuale situazione dei conflitti rappresenta una minaccia per il funzionamento dei programmi di immunizzazione. Nel nostro piccolo possiamo quindi fare tanto anche per la salute pubblica, vi aspettiamo”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.