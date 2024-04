Rosini grande a ” The voice senior” e ora in concerto…

Peccato. Avrebbe meritato di vincere l’edizione 2024 tra i quattro finalisti , over 60, della trasmissione di rai uno The Voice Senior. Peccato. Da Matera, Laterza, dalla Puglia e dalla Basilicata hanno fatto e votato per lui in tanti. E in studio anche la nostra Arisa, che nella semifinale, aveva duettato con lui, non si è risparmiata per incitamento e complimenti con hanno fatto anche Clementino, Loredana Berte e Gigi D’Alessio che lo ha invitato a non scomparire… dopo aver partecipato nel 2004 a Sanremo con il brano ”Sei la Ma vita”. In trasmissione, al piano e con la sua voce dalla forte vena interpretativa, ha fatto ascoltare due brani difficili di Tosca e Laura Pausini. Qualità canore e strumentali che sta trasferendo agli allievi del Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, dove insegna canto jazz. Un plauso da tanti colleghi ed ex colleghi che ieri sera, da Saverio Vizziello a Piero Romano, hanno tifato per lui. Continueranno a farlo, magari con un concerto in Conservatorio. Giriamo la richiesta a tutta ‘ The Voice senior” al direttore Carmine Antonio Catenazzo…